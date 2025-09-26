Tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong

Sáng 26-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận một nam thanh niên đã tử vong sau khi tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường.

Hiện trường vụ nam thanh niên tông vào xe ô tô đầu kéo

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25-9, tại Km 769+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tại thời điểm trên, xe máy BKS 74G1-131.xx do anh N.H.L (30 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo hướng Triệu Phong - Hải Lăng. Khi đến địa điểm trên thì xe tông vào đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 29H-347.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc 29R-032.xx của ông Nguyễn Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ phường Quảng Trị), đang đỗ bên phải đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. tử vong tại chỗ, đầu xe máy bị biến dạng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.