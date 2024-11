Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Tống Văn Toàn (SN 1975, ngụ tổ 9, ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi, TPHCM). Toàn là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, qua phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã xác định được nơi ẩn náu của Tống Văn Toàn, sau hơn 3 năm trốn truy nã tại khu vực biên giới.

Đối tượng Tống Văn Toàn - Ảnh: CA Phú Yên

Ngay sau khi ghi nhận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã mật phục, bắt giữ Tống Văn Toàn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà bạn gái ở xã Hòa Phong huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau quá trình âm thầm xác minh, theo dõi vào một đêm đầu tháng 11/2024, lực lượng công an đã bí mật tiếp cận, bao vây và bắt gọn Tống Văn Toàn khiến đối tượng không kịp trở tay.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã bàn giao đối tượng đến Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.