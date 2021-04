Tống tiền người tình để trả nợ cờ bạc

Người tình của Hà là ông Phạm Toàn Thắng đã cho tiền, thậm chí năn nỉ, xin Hà để yên cho mình làm việc rồi sẽ cho tiền nhưng người đàn bà này không nhận thức được, tiếp tục lún sâu vào tội lỗi. Cái kết cục bị Công an bắt giữ khi đang cưỡng đoạt tiền…



Tìm đủ cách "quay" tiền người tình

Năm 2002, ông Thắng và Hà quen biết, chung sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với nhau và có con chung. Năm 2007, do làm ăn thua lỗ nên Hà và ông Thắng đã bán toàn bộ tài sản chung để trả nợ rồi chia tay nhau, không có ràng buộc gì về kinh tế, con chung được ông Thắng nuôi dưỡng, còn Hà vào miền Nam làm ăn.

Nguyễn Thị Thu Hà

Năm 2014, biết Hà gặp khó khăn về kinh tế nên ông Thắng đã mua cho Hà căn nhà tại số 381 Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP Nam Định, Nam Định để kinh doanh, sinh sống. Từ năm 2017 đến năm 2019, ông Thắng đã nhiều lần hỗ trợ Hà tiền trả nợ và kinh doanh.

Cụ thể: năm 2017 cho 270 triệu đồng; năm 2018 cho 400 triệu đồng, năm 2019 cho 320 triệu đồng, tổng cộng Hà được ông Thắng hỗ trợ 990 triệu đồng.

Đến cuối tháng 5-2019, Hà vay nợ nhiều đối tượng ở Nam Định, thường xuyên bị các chủ nợ đòi tiền nên Hà đề nghị ông Thắng đưa số tiền 2,5 tỷ đồng để trả nợ. Vì là số tiền lớn nên ông Thắng không đồng ý.

Hà nhắn tin chửi bới xúc phạm ông Thắng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Hà dùng nhiều cách gây áp lực, gọi điện thoại, nhắn tin trực tiếp cho ông Thắng để chửi bới, xúc phạm ông Thắng; thậm chí còn đe dọa tạt axit ông Thắng.

Trong các ngày 26, 27, 29-12-2019; 9-1-2020; 5, 6, và ngày 10-3-2020, Hà đã sử dụng tài khoản facebook "Trái cây Nam Định" và "Thu Hà Nguyễn" để đăng tải 7 bài viết có hình ảnh, thông tin cá nhân, cuộc sống của ông Thắng, cùng các thông tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ danh dự nhân phẩm ông Thắng đồng thời gắn tên bạn bè, người thân của ông Thắng để mọi người đọc được. Ngày 26-12-2019, Hà tự ý chuyển đồ đạc cá nhân vào nhà con gái ông Thắng là chị Phạm Thị Phương ăn ở, không chịu ra để gây sức ép.

Tiếp đó, ngày 9-1-2020, Hà đến công ty của ông Thắng tại Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội và ngày 18-1-2020, đến nhà của ông Thắng phố Chùa Bộc, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, để chửi bới, gây rối yêu cầu ông Thắng đưa tiền.

Bức xúc trước việc làm của Hà, ngày 6-1-2020, ông Thắng đã làm đơn tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Thu Hà đến Công an quận Hoàn Kiếm.

Ngày 12-3-2020, Cơ quan CSĐT, Công an Hoàn Kiếm đã mời Nguyễn Thị Thu Hà về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận bản thân không hề có nợ nần gì với ông Thắng, được ông Thắng cho tiền nhiều lần từ năm 2017 đến 2019 để trả nợ và làm ăn.

Do nợ nần nhiều nên phải dùng các thủ đoạn trên để gây sức ép buộc ông Thắng phải đưa tiền, sau khi làm việc với cơ quan Công an, do Hà chưa chiếm đoạt được tiền và cam kết sẽ không tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, không tiếp tục đăng tải các thông tin cá nhân của ông Thắng, không chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm ông Thắng nên Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm đã cho Hà cam đoan không tiếp tục thực hiện hành vi nêu trên.

Tuy nhiên, trong các ngày 21, 22-4-2020, Hà vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản facebook "Sáng Nguyễn" và "Thu Hà Nguyễn" đăng tải 2 bài viết có nội dung là các thông tin cá nhân của ông Thắng lên mạng xã hội, tiếp tục có hành vi chửi bới, lăng mạ ông Thắng nhằm mục đích đòi tiền.

Để yên ổn trong cuộc sống và công việc kinh doanh, ngày 22-4-2020, ông Thắng đã chấp nhận cho Hà tiền và nhờ chị Vũ Thị Ngà ở TP. Nam Định, T. Nam Định, là bạn của Hà để gọi điện cho Hà đề nghị gỡ các bài viết xuống.

Hà yêu cầu ông Thắng phải đưa số tiền 2,5 tỷ đồng mới chịu gỡ bài. Ông Thắng không đồng ý với yêu cầu này của Hà và đề nghị giảm xuống. Hà không đồng ý, nhưng sau nhiều lần thỏa thuận, Hà đã đồng ý nhận số tiền 2 tỷ đồng để đoạn tuyệt ân nghĩa với ông Thắng và hẹn ngày hôm sau gặp sẽ đưa tiền.

Lời khai của Hà tại cơ quan Công an



Khoảng 11 giờ ngày 23-4-2020, Hà hẹn gặp ông Thắng ở quán cafe tại số 7 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội để nói chuyện.

Tại đây ông Thắng chỉ đồng ý đưa số tiền 1,5 tỷ đồng vì lý do dịch bệnh, công việc làm ăn không hoạt động được, nhưng Hà yêu cầu ông Thắng phải đưa đủ số tiền 2 tỷ đồng nếu không sẽ không dừng lại các việc đang làm.

Ông Thắng đưa trước 485 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa sau 20 ngày và yêu cầu Hà phải viết giấy cam kết rằng sau khi nhận đủ số tiền 2 tỷ đồng sẽ không đăng bài lên các mạng xã hội, không đe dọa, không làm phiền ông Thắng và không còn gì liên quan đến nhau nữa.

Sau khi viết giấy cam đoan, Hà cùng ông Thắng và mọi người đi đến ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hà Nội tại 15 Đào Duy Từ, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội để ông Thắng rút tiền đưa cho Hà. Hà nhận tiền, đang làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản của mình thì bị cơ quan Công an bắt quả tang và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mục đích của Hà là để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của ông Thắng. Với hành vi trên, Nguyễn Thị Thu Hà đã bị Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội khởi tố về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Nỗi niềm người trong cuộc

Gặp ông Phạm Toàn Thắng, tôi khá ngạc nhiên về cách đối xử của ông này đối với Hà. Theo lời kể của ông Thắng thì ông buôn bán trên chợ Long Biên, sau đó chạy xe chở hoa quả.

"Cuối những năm 90, tôi quen Hà vì cô ấy thường xuyên đi xe của tôi. Lúc đó, cô ấy mới vào nghề buôn hoa quả nên lơ ngơ lắm. Tôi thấy thương nên chỉ bảo cho Hà. Dần dà, tôi và Hà quý mến, yêu thương nhau, ăn ở chung sống với nhau như vợ chồng.

Hàng ngày, tôi đưa hoa quả về cho Hà bán, được lãi lời bao nhiêu cô ấy lấy tiền sinh sống, tôi cũng không để ý. Sau đó, Hà sinh cho tôi con trai nên tôi càng quý hơn.

Tôi mua cho Hà một ngôi nhà ở TP Nam Định, gần chợ để cô ấy làm ăn buôn bán. Vì tôi có vợ, con ở Hà Nội nên không thể đăng ký kết hôn với Hà nhưng đối xử với cô ấy và gia đình như con trong nhà.

Suốt gần 10 năm chung sống, nhưng tôi không hề biết Hà chơi cờ bạc. Sau đó, có một người đến nhà chơi, Hà giới thiệu là chủ đề, tôi chỉ lo làm ăn chứ có cờ bạc bao giờ đâu nên tôi đuổi thẳng cổ.

Sau đó, Hà nói là làm ăn bị thua lỗ, phải bán nhà. Tôi ngạc nhiên vì buôn bán mỗi ngày đều lãi vài ba triệu, không hiểu thế nào lỗ được. Tuy nhiên, tôi vẫn gọi người đến bán nhà. Họ trả 2,5 tỷ nhưng cô Hà nợ tiền chủ nợ nên ép tôi cầm cố cho người đó 1,5 tỷ, tôi cũng đành đồng ý", ông Thắng kể.

Theo lời ông Thắng thì mặc dù bán nhà 1,5 tỷ nhưng vẫn chưa đủ, ông đành bán hết cả mấy chiếc xe cho Hà trả nợ. Bán xong, Hà chia tay, bảo đi miền Nam làm ăn, còn ông Thắng nuôi con.

"Tôi cũng phải đồng ý, mang con lên Hà Nội cho vợ cả nuôi. Suốt 1 tháng trời, tôi trống rỗng không làm được việc gì. Xe cộ để làm ăn thì đã bán hết, không biết làm gì nuôi vợ, con.

Cũng theo người đàn ông này thì sau khi đi miền Nam được mấy năm, Hà trở về, thấy ông làm ăn tốt lên thì quay sang xin tiền.

"Tôi nghĩ thôi hết tình thì còn nghĩa, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con tôi, cô ấy lại còn bố mẹ già, hai đứa con riêng nên tôi lại về Nam Định, mua cho nhà gần nhà cũ để cô ấy làm ăn.

Tuy nhiên, có lẽ do cô ấy không bỏ được cờ bạc, tiếp tục nợ nần, xin tiền tôi. Lúc thì cô ấy mang con ra để tạo lòng thương của tôi, lúc thì mang bố mẹ già yếu…

Tôi đều nhắm mắt cho tiền, không muốn làm to chuyện. Đến năm 2019 thì cô ấy giở chứng, đòi tôi 2,5 tỷ và đe dọa nếu tôi không đưa tiền sẽ cho tôi thân bại danh liệt. Tôi nghĩ mình chả làm gì mà phải sợ, nhưng không ngờ cô ấy làm thật.

Cô ấy nhờ người viết bài lên mạng bôi nhọ tôi, đưa các hình ảnh của tôi lên, rồi nói xấu đủ điều, chửi bới tôi thậm tệ. Cô ấy gắn tên với những người quen, những người ở quê tôi để họ xem, bình luận.

Rồi Hà về quê tôi đi khắp nơi rêu rao cho rằng tôi đang nợ nần, đừng ai làm ăn với tôi… Nói thật với chị, thật sự tôi rất xấu hổ, công việc làm ăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bạn hàng nghi ngờ mình là người này nọ. Đến lúc đó, tôi mới thấm cô ta nói khiến tôi sống thân bại danh liệt là như thế", ông Thắng cho biết.

Không chỉ thế, đêm giao thừa, Hà còn đến nhà vợ, con gái ông Thắng gây rối; sáng mùng 1 Tết đến cửa nhà ông để chửi bới.

Ông Thắng mời Công an phường đến lập biên bản, giáo dục nhưng không muốn Hà bị xử lý hành chính vì sợ cô ta có tiền sự sẽ ảnh hưởng đến con và vẫn đồng ý cho tiền Hà nhưng giãn ra vì chưa chuẩn bị được ngay nhưng Hà không đồng ý, tiếp tục quấy phá, chửi bới, đòi tiền.

Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, ông Thắng đành báo cáo với cơ quan Công an. Kết cục tất yếu là Nguyễn Thị Thu Hà bị bắt, phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình.

Sau khi bị bắt, Hà cho biết: "Trước tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi không gặp anh Thắng thì đời tôi không ra nông nỗi; nhưng giờ tôi nghĩ thông rồi, tôi gieo gió thì gặt bão. Tôi hối hận vì đã làm cho anh Thắng tổn thất quá nhiều cả về tinh thần và vật chất. Tôi chỉ ước mình đừng làm thế…".

Kết cục đáng buồn của Hà đúng như cô ta nói "gieo gió gặt bão", đây cũng là bài học cho những kẻ cờ bạc, bất chấp tất cả như cô ta.