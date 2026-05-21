Tổng Thư ký NATO nói gì về sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga và Belarus

Nga - Belarus tiến hành tập trận hạt nhân quy mô lớn, ngày 20/5/2026.

“NATO đang theo dõi sát sao các cuộc tập trận hạt nhân đang diễn ra giữa Nga - Belarus và đang để mắt đến những diễn biến tiếp theo.

Nếu thực sự Nga hoặc Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân, "phản ứng của chúng tôi sẽ rất tàn khốc"", Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo.

Tuyên bố này của ông Rutte được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn đang được Nga và Belarus tiến hành từ ngày 19 đến 21/5.

Hơn 64.000 quân nhân và hơn 7.800 thiết bị đang tham gia vào cuộc diễn tập, bao gồm các lữ đoàn tên lửa với hệ thống Iskander-M, được trang bị các loại đạn dược đặc biệt.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, quân nhân Nga đã thực hành việc vận chuyển vũ khí hạt nhân đến các kho chứa dã chiến và bí mật tiến đến những khu vực chiến lược.

Trước đó, Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không đầu đạn từ căn cứ không quân Vandenberg ở California.

Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ nhấn mạnh, vụ phóng đã được lên kế hoạch từ nhiều năm trước và không liên quan đến hành động của Nga.