Tổng Thư ký NATO nói gì về sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga và Belarus

Hoàng Vân
|

Ngày 20/5, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte có những phát biểu liên quan cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus.

Nga - Belarus tiến hành tập trận hạt nhân quy mô lớn, ngày 20/5/2026.

“NATO đang theo dõi sát sao các cuộc tập trận hạt nhân đang diễn ra giữa Nga - Belarus và đang để mắt đến những diễn biến tiếp theo.

Nếu thực sự Nga hoặc Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân, "phản ứng của chúng tôi sẽ rất tàn khốc"", Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo.

Tuyên bố này của ông Rutte được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn đang được Nga và Belarus tiến hành từ ngày 19 đến 21/5.

Hơn 64.000 quân nhân và hơn 7.800 thiết bị đang tham gia vào cuộc diễn tập, bao gồm các lữ đoàn tên lửa với hệ thống Iskander-M, được trang bị các loại đạn dược đặc biệt.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, quân nhân Nga đã thực hành việc vận chuyển vũ khí hạt nhân đến các kho chứa dã chiến và bí mật tiến đến những khu vực chiến lược.

Trước đó, Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không đầu đạn từ căn cứ không quân Vandenberg ở California.

Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ nhấn mạnh, vụ phóng đã được lên kế hoạch từ nhiều năm trước và không liên quan đến hành động của Nga.

Theo Avia-pro
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
