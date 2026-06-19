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Tổng Thư ký hé lộ cuộc cải tổ 'NATO 3.0' chưa có trong tiền lệ

Sao Đỏ
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Tổng Thư ký Mark Rutte đã công bố cuộc cải tổ lớn nhất trong lịch sử Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn và việc thành lập một cấu trúc mới trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự ở châu Âu.

Theo hãng thông tấn TASS, NATO đang đối mặt với một cuộc tái cấu trúc lớn liên quan đến kế hoạch rút một số lực lượng của Mỹ khỏi Cựu lục địa.

Sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng khối, ông Rutte, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra một cấu trúc mới.

"NATO đang trải qua một sự chuyển đổi khổng lồ, có lẽ là lớn nhất trong lịch sử hình thành. Chúng ta phải xây dựng NATO 3.0," ông Rutte nói.

Phát biểu này nhằm đáp trả bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về việc sự tham gia của Mỹ phụ thuộc vào đóng góp của các đồng minh châu Âu.

Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã gọi liên minh này là "hổ giấy" khi cho biết Mỹ sẽ tiến hành đánh giá các nỗ lực quân sự của châu Âu trong 6 tháng tới và kết quả sẽ quyết định cấu trúc hiện diện của Mỹ trong tương lai.

Bộ trưởng Hegseth nói thêm, khối NATO 3.0 nên tập trung vào các nhiệm vụ chiến đấu thực tế, thay vì chương trình nghị sự về khí hậu hoặc bình đẳng giới.

Tổng Thư ký Rutte lưu ý ông Hegseth đã rời cuộc họp cấp bộ trưởng chưa đầy hai giờ sau đó, phớt lờ cuộc gặp của nhóm liên lạc về Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các nước châu Âu đã và đang nỗ lực đáng kể, cùng với Canada, họ đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 139 tỷ USD vào năm 2025.

NATO hướng đến mô hình 3.0 với nhiều thay đổi lớn.

NATO 3.0 hình dung ra một cuộc đối đầu quân sự toàn diện trở lại với Nga. Mục tiêu chính của liên minh mới sẽ là duy trì về mặt quân sự các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo ghi nhận, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã xác nhận việc bắt đầu rút một số binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth kêu gọi các đồng minh tự bảo vệ Cựu lục địa trong khuôn khổ khái niệm "NATO 3.0".

Lãnh đạo khối quân sự - chính trị đã giữ bí mật các chi tiết về sự thay đổi chiến lược liên quan đến triển khai lực lượng trên lục địa.

Theo TASS
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