Tổng thống Zelensky: Tin tình báo cho thấy Nga sắp tiến hành cuộc tấn công lớn vào Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Telegram)

"Các báo cáo tình báo của chúng tôi cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới", ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu đêm 16/1. “Các nhiệm vụ cụ thể đã được giao cho các đơn vị phòng không và quân đội. Người dân cần chú ý đến cảnh báo không kích”.

Ông Zelensky cho biết thêm, rằng Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng không và tên lửa.

“Chúng tôi đang nói chuyện thẳng thắn với các đối tác của mình - cả về tên lửa phòng không và những hệ thống mà chúng tôi rất cần”, ông Zelensky nói. “Nguồn cung không đủ. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, và điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải lắng nghe chúng tôi”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp của Nga vào lưới điện quốc gia.

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi tăng cường áp lực quốc tế đối với Nga, nói rằng sự im lặng toàn cầu sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

"Điều quan trọng là thế giới không được im lặng về điều này", ông nói. "Xung đột sẽ không kết thúc nếu không có áp lực. Và chính vì áp lực không đủ nên Nga mới tiếp tục chiến dịch".

Trước đó, trong bài phát biểu tối 8/1, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra của Nga vào rạng sáng 9/1. Ngay sau đó, lực lượng Nga đã tấn công tỉnh Lviv bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Cũng trong ngày 16/1, Tổng thống Ukraine thông báo rằng các quan chức nước này đang đến Mỹ để tiếp tục đàm phán với các đối tác Washington trong những ngày tới.

Phái đoàn bao gồm ông Rustem Umerov - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, ông Kyrylo Budanov - Chánh Văn phòng Tổng thống…

Một quan chức Nhà Trắng nói với tờ Kyiv Independent , rằng phái đoàn Ukraine dự kiến sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn kiêm con rể của ông Trump - Jared Kushner.

Ukraine hy vọng sẽ làm rõ hơn về "các văn kiện mà chúng tôi đã soạn thảo với phía Mỹ, và về phản ứng của Nga đối với việc này", ông Zelensky nói.

Tổng thống cho biết cần phải hoàn tất các văn kiện về đảm bảo an ninh và phục hồi kinh tế của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng nếu công tác chuẩn bị hoàn tất, các văn kiện này có thể được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tuần tới.

Trong hội nghị thượng đỉnh quốc tế thường niên tại Thụy Sĩ, Kiev và Washington dự kiến sẽ ký một thỏa thuận kinh tế nhằm thúc đẩy sự phục hồi sau chiến tranh của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết quá trình phục hồi và tái thiết đất nước sẽ cần 800 tỷ USD trong 10 năm.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cáo buộc ông Zelensky cản trở các cuộc đàm phán hòa bình, bất chấp việc Kiev và Washington đã đạt được tiến triển trong khuôn khổ hòa bình 20 điểm.