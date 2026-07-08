Tổng thống Ukraine Zelensky đang hoãn việc ký kết thỏa thuận với Mỹ về bán công nghệ và sản xuất UAV chung.

Một số loại UAV do Ukraine sản xuất.

Tờ Izvestia dẫn nguồn từ Bloomberg hôm 7/7, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine dự định buộc các quan chức Mỹ phải thừa nhận giá trị của thỏa thuận.

Đổi lại, Mỹ muốn tiếp cận công nghệ của Ukraine như một phần của thỏa thuận.

"Ukraine đang rất cần một hệ thống phòng không được tăng cường khi tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí phòng không tối tân như Patriot do Mỹ sản xuất", bài báo cho biết.

Cùng ngày, nhà báo người Síp Alex Christoforou tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa của Nga đã làm thay đổi môi trường đàm phán đối với Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông tin rằng vụ việc này là một bất ngờ khó chịu đối với các chính trị gia châu Âu, những người đã hy vọng sẽ đưa ra những tín hiệu tích cực cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh.

Hồi đầu năm 2026, tờ Ukrainska Pravda dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Mỹ sẽ mua số lượng lớn UAV của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine giao cấp dưới là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn Tổng thống Oleksandr Kamyshin nhiệm vụ chuẩn bị hợp đồng bán UAV cho Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho hay: "Họ sẽ phụ trách việc này. Chuẩn bị hợp đồng trên là điều rất quan trọng và đây là hợp đồng nghiêm túc với giá trị 10-20-30 tỷ USD".

Cũng theo ông Zelensky, thiết bị bay không người lái là công cụ chủ chốt giúp Ukraine đối phó chiến dịch của Nga kể từ khi xung đột nổ ra, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần công nghệ này trong kho vũ khí.

"Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Mỹ và các đối tác châu Âu", ông nói và cho biết thêm, cùng với Mỹ, Ukraine cũng đang đàm phán với Đức, Đan Mạch, Na Uy.

Giới quân sự Mỹ và chuyên gia về UAV cho rằng Mỹ đang thua kém cả Nga và Trung Quốc trong sản xuất thiết bị không người lái, cũng như về huấn luyện binh sĩ cách sử dụng và phòng thủ trước khí tài này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng thừa nhận Mỹ đang tụt hậu về công nghệ UAV, đồng thời thông báo loạt chính sách và khoản đầu tư mới nhằm thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác.

Trong khi đó, Ukraine đã trở thành trung tâm sản xuất UAV của thế giới, vì quân nhân và kỹ sư của nước này buộc phải tìm cách làm chủ công nghệ trên để có thể sống sót.

Thiết bị bay không người lái hiện là vũ khí chủ chốt trên chiến trường Ukraine và đã giúp cả hai phe phá hủy hàng loạt khí tài hạng nặng hiện đại của đối phương.

Theo chuyên gia, các cuộc tấn công của UAV hiện đại thực sự có thể gây thiệt hại đáng kể cho căn cứ NATO - các nước phương Tây không có máy bay không người lái cũng như không có phương tiện hiệu quả để chống lại chúng.

"Lầu Năm Góc đã thông qua một văn bản chính thức, theo đó một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy chống lại máy bay không người lái phải được phát triển vào năm 2030. Tức là, họ chỉ mới ở giai đoạn phát triển vấn đề này. Trong khi chúng ta đang giải quyết những vấn đề này hàng ngày", chuyên gia của Lực lượng Phòng không Nga Yuri Knutov, nói.

Thật khó để dự đoán tình hình này sẽ dẫn đến điều gì nếu Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột thực sự. Đây có thể là lý do khiến Mỹ phải ký hợp đồng chục tỷ USD mua UAV của Ukraine.

Nhưng thật bất ngờ, bởi chính Tổng thống Zelensky lại đang muốn trì hoãn thỏa thuận lịch sử này với Mỹ.