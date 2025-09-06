Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ sẽ có hàng nghìn binh sĩ phương Tây được điều đến Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại thành phố Uzhhorod (Ukraine) ngày 5/9, ông Zelensky cho biết: “Vấn đề mà ông đề cập, rằng có thông tin về 10.000 quân nhân sẽ được điều đến Ukraine. Một lần nữa, tôi sẽ không nói về con số chính xác. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là con số có một chữ số, mà là hàng nghìn. Đó là sự thật, mặc dù vẫn còn hơi sớm để đưa ra tuyên bố”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, một nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ The Wall Street Journal rằng các quan chức quân sự phương Tây đã xây dựng một kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó vạch ra hai nhóm lực lượng mặt đất tại Ukraine: một nhóm để huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraine, một nhóm riêng biệt khác để ngăn chặn nguy cơ tấn công của Nga trong tương lai.

Theo nguồn tin, kế hoạch hiện tại ước tính triển khai hơn 10.000 quân, trong khi các cuộc tuần tra trên không ở Ukraine sẽ được thực hiện bởi lực lượng không quân đồn trú bên ngoài nước này.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, bất kỳ đội quân phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Điện Kremlin khẳng định các lực lượng quân sự nước ngoài không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, và Nga sẽ không chấp nhận điều này.