Tổng thống Venezuela tuyên bố huy động 8 triệu người trước mối đe dọa từ Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela gọi cuộc huy động này như một biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia, coi cuộc đấu tranh của Venezuela là một phần của cuộc kháng cự rộng lớn hơn chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở Mỹ Latinh.

"Chúng tôi không cho phép Mỹ ra điều kiện cho chúng tôi. Venezuela sẵn sàng tự vệ bằng toàn bộ sức mạnh của người dân", Tổng thống Maduro nói, kêu gọi người dân tham gia vào các cơ cấu quốc phòng của đất nước.

Tuyên bố này, được phát sóng trên truyền hình nhà nước vào ngày 5/9, là phản ứng trước việc Mỹ mở rộng các hoạt động quân sự tại vùng Caribe.

Mỹ được cho là đã triển khai bảy tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và hơn 4.500 lính thủy đánh bộ đến khu vực. Ngoài ra, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 cũng đã tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ tại Puerto Rico.

Lầu Năm Góc cũng đã điều 35 máy bay chiến đấu F-9 và một UAV tấn công MQ-50 Reaper đến Puerto Rico, với mục đích mà Washington cho là để chống buôn bán ma túy.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chỉ định Tổng thống Venezuela Maduro là "kẻ khủng bố ma túy", treo thưởng 30 triệu đô la cho ai bắt được ông.