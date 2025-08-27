Tổng thống Venezuela điều 15.000 quân sát biên giới, tung cảnh báo sắc lạnh khi Mỹ điều tàu chiến

Tiêu điểm

Venezuela điều 15000 quân, tuyên bố tăng cường an ninh dọc biên giới với Colombia khi chính quyền Tổng thống Donald Trump điều động tàu chiến Mỹ đến Nam Caribe.

Các bên nói gì

Tổng thống Nicolas Maduro xác nhận đã ra lệnh triển khai 15.000 quân nhân nam và nữ được "vũ trang và huấn luyện bài bản" đến các bang Zulia và Tachira để chống buôn bán ma túy trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực lên quốc gia Nam Mỹ. Ông cũng chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và cảnh báo động thái này của Mỹ có nguy cơ trở thành một thảm họa.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết trước đó tại một cuộc họp báo rằng lực lượng Venezuela sẽ được hỗ trợ bởi một số lượng chưa xác định tàu thuyền, máy bay và máy bay không người lái.

Ông Diosdado Cabello cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chống buôn bán ma túy... chúng tôi chống lại các băng nhóm ma túy trên mọi mặt trận", đồng thời thông báo về việc thu giữ 53 tấn ma túy từ đầu năm đến nay.

Bối cảnh

Ít nhất 3 tàu chiến Mỹ, chở theo hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, sẽ tiếp cận khu vực này trong một động thái mà chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố nhằm chống lại các băng đảng ma túy.

Ông Trump cũng khiến các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh lo ngại khi được cho là đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho khả năng sử dụng các hoạt động quân sự.

Venezuela hiện đang đàm phán với Bộ Quốc phòng Colombia về việc tăng cường an ninh tại biên giới, Tổng thống Maduro cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ "diễn ra tốt đẹp".

Tuần trước, ông Maduro bác bỏ tin tức về việc triển khai quân của Mỹ nhưng vẫn kêu gọi người dân Venezuela đoàn kết và tham gia lực lượng dân quân. Hôm thứ Hai, ông cho biết người dân của ông đã đăng ký "hàng loạt" trong suốt cuối tuần. Truyền hình nhà nước hiện đang phát các thông tin quảng bá về chiến dịch nhập ngũ với khẩu hiệu "luôn sẵn sàng".

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai một đợt quân sự lớn tại vùng biển xung quanh Mỹ Latinh và Caribe như một phần trong nỗ lực tăng cường chống lại các băng đảng ma túy, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN.

Việc triển khai này bao gồm một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, thêm máy bay trinh sát P8 Poseidon, một số tàu khu trục và một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, các quan chức cho biết thêm.

Về động thái này Mao Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định: "Trung Quốc phản đối bất kỳ động thái nào vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, chủ quyền và an ninh của một quốc gia. Chúng tôi phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do nào".