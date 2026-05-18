Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng sau cuộc không kích của hơn 500 UAV vào Moscow

Minh Khôi
|

"Chúng tôi đang nói rõ với người Nga: Họ phải chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng gần Moscow sau khi Ukraine tấn công Nga với hơn 500 máy bay không người lái trong đêm, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm Chủ nhật, dẫn lời các quan chức địa phương và quân đội.

Vụ tấn công vào Moscow là "lớn nhất trong hơn một năm", theo TASS và diễn ra sau một làn sóng tấn công lớn của Nga hồi đầu tuần nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Các vụ tấn công đó đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, theo chính quyền Ukraine.

Đêm Chủ nhật, một phụ nữ đã thiệt mạng sau khi một máy bay không người lái rơi trúng ngôi nhà riêng ở Khimki, một thị trấn phía tây bắc thủ đô Nga, thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết, đồng thời nói thêm rằng một người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hai người đàn ông đã thiệt mạng ở Mytishchi, phía đông bắc Moscow, khi mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống một ngôi nhà đang xây dựng. Tổng cộng, 12 người bị thương ở Moscow, bao gồm cả công nhân xây dựng tại một nhà máy lọc dầu.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Nga cho biết một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng ở vùng Moscow do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và ba công dân Ấn Độ khác bị thương.

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết mục tiêu nhắm vào là các cơ sở ở vùng Moscow, bao gồm hai trạm bơm dầu, một nhà máy lọc dầu và nhà máy "Angstrom", nơi cung cấp chất bán dẫn cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn 556 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong khi Thị trưởng Moscow Sobyanin cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 120 máy bay không người lái hướng về Moscow và vùng lân cận.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc tấn công của Ukraine là một phản ứng "chính đáng" đối với việc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga 4 năm qua và các cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhắm vào Ukraine.

"Lần này, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã vươn tới khu vực Moscow, và chúng tôi đang nói rõ với người Nga: Họ phải chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky viết trong một bài đăng trên X, chia sẻ các video về những cột khói đen lớn bốc lên trên một con đường và máy bay không người lái bay lượn kèm theo tiếng súng.

Cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã tấn công một doanh nghiệp quân sự, một nhà máy lọc dầu ở Moscow và hai trạm bơm dầu ở khu vực Moscow trong một chiến dịch phối hợp với quân đội Ukraine. "Những cuộc tấn công này chứng minh rằng ngay cả khu vực Moscow được phòng thủ mạnh nhất cũng không an toàn", SBU cho biết.

