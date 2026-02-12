Tổng thống Ukraine tiết lộ hạn chót ngừng chiến và thỏa thuận nghìn tỷ đô giữa Mỹ - Nga

Nga - Mỹ đang thảo luận về các hợp tác kinh tế

Tổng thống Ukraine cho biết chính quyền Trump đang thúc đẩy thời hạn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào tháng Sáu và Nga đang đề xuất các thỏa thuận kinh tế khổng lồ với Mỹ.

Vài ngày sau khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine kết thúc không có kết quả tại Abu Dhabi, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga và Mỹ đang thảo luận về các thỏa thuận kinh tế song phương trị giá khoảng 12 nghìn tỷ đô la, bao gồm các thỏa thuận sẽ ảnh hưởng đến Ukraine.

Ông Zelensky cho biết các nguồn tin tình báo đã cho ông xem các tài liệu vạch ra khuôn khổ hợp tác kinh tế Mỹ-Nga mà ông gọi là "gói Dmitriev" - được đặt theo tên Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga cũng là người đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Ông Kirill Dmitriev (phải), người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga cũng là người có vai trò trung tâm trong cuộc đàm phán. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra khả năng nới lỏng trừng phạt và nối lại hợp tác kinh tế với Nga như những động lực để Moscow đồng ý chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định rằng Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình ở Ukraine bằng cách này hay cách khác.

Ông Dmitriev đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình 28 điểm cùng với đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống và con rể của ông Trump - Jared Kushner - gồm các phần về việc dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt và tạo ra các dự án phát triển kinh tế dài hạn giữa Nga và Ukraine.

"Chúng tôi không biết tất cả các thỏa thuận kinh tế hoặc thương mại song phương của họ, nhưng chúng tôi đang nhận được một số thông tin về vấn đề này", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo với các nhà báo hôm thứ Sáu, theo bản ghi được công bố hôm thứ Bảy.

"Cũng có nhiều tín hiệu, cả trên phương tiện truyền thông và ở những nơi khác, cho thấy một số thỏa thuận này cũng có thể liên quan đến các vấn đề liên quan đến Ukraine — ví dụ, chủ quyền của chúng tôi hoặc an ninh của Ukraine", ông Zelensky nói.

"Chúng tôi đang làm rõ rằng Ukraine sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào, dù chỉ là tiềm năng, về chúng tôi được thực hiện mà không có sự tham gia của chúng tôi", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Cuộc chiến Nga - Ukraine sắp kết thúc?

Những lo ngại của ông Zelensky được công khai khi Moscow phát động một cuộc không kích lớn khác vào ngành năng lượng của Ukraine, khiến nhiều khu vực rộng lớn của đất nước chìm trong bóng tối và giá lạnh hồi cuối tuần trước. Cuộc tấn công cũng khiến các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine giảm sản lượng điện, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) viết trên X.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ngày càng có vẻ bế tắc, đặc biệt là về vấn đề ai sẽ kiểm soát khu vực Donetsk phía đông của Ukraine.

Theo bản ghi chép, ông Zelensky nói rằng Washington đã đề xuất thời hạn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine "trước tháng Sáu" và ông dự đoán rằng "họ có thể sẽ gây áp lực lên các bên theo mốc thời gian này".

Các quan chức Mỹ, Ukraine và Nga đã gặp nhau tại Abu Dhabi hai lần trong những tuần gần đây để cố gắng đạt được một thỏa thuận, nhưng vẫn chưa có bước đột phá nào. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Ukraine cho biết giọng điệu và nội dung của các cuộc đàm phán đã được cải thiện đáng kể.