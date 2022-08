Tổng thống Ukraine sa thải loạt lãnh đạo an ninh

Các quan chức an ninh hàng đầu ở vùng Kiev, Lviv và Ternopol đã bị sa thải theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine. Lãnh đạo mới của Văn phòng SBU tại Kiev đã được bổ nhiệm, tuy nhiên, những người thay thế cho hai quan chức còn lại vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh SBU Ivan Bakanov, cấp phó của ông này, và 4 người đứng đầu văn phòng SBU tại các khu vực. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng sa thải Tổng công tố Irina Venediktova.

Giải thích về quyết định sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU khi đó, ông Zelensky nói: “Một loạt tội ác chống lại an ninh quốc gia cũng như mối liên hệ giữa các nhân viên của lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc nhiệm của Nga là rất nghiêm trọng. Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi với các cấp lãnh đạo liên quan. Mỗi câu hỏi này cần có một câu trả lời thích hợp”./.