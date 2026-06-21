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Tổng thống Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn

Minh Hạnh
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“Tối nay và trong những giờ tới, điều quan trọng là phải hết sức chú ý đến cảnh báo không kích”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu tối 20/6. “Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Xin hãy tự bảo vệ mình”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine.

Tổng thống Zelensky xác nhận, máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Tyumen thuộc Tây Siberia (Nga), cách Ukraine hơn 2.000 km, hôm 20/6. Và quân đội Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu của Mátxcơva hai lần trong tuần này.

Nhà máy lọc dầu Tyumen, một trong những nhà máy hiện đại và phức tạp nhất của Nga, có công suất khoảng 8 triệu tấn mỗi năm. Theo ước tính, nhà máy này chế biến khoảng 6 triệu tấn dầu thô hàng năm, sản xuất khoảng 0,5 triệu tấn xăng và 2,5 triệu tấn dầu diesel.

Ông Zelensky tuyên bố, lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa, tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga.

Ông cũng cho biết, Ukraine đã phát triển các máy bay không người lái tầm xa mới có khả năng hoạt động trên phạm vi hơn 3.000 km. "Đây là những phản ứng hoàn toàn chính đáng đối với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhà nước chúng ta”, ông Zelensky nói.

Đáng chú ý, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa kêu gọi chính quyền nước láng giềng Belarus dỡ bỏ các trạm tiếp sóng mà ông cho rằng đang tham gia hỗ trợ các cuộc tấn công máy bay không người lái của Nga vào các khu vực của Ukraine.

“Belarus vẫn còn thời gian để tháo dỡ những thiết bị này. Chúng tôi cũng biết về mọi nhà máy ở Belarus đã hỗ trợ Nga”, ông nói. “Ukraine không muốn điều này, và chúng tôi đã cảnh báo giới lãnh đạo của Belarus”.

Trước đó, ông Zelensky nói rằng, một tuần là đủ để Belarus dỡ bỏ những thiết bị hỗ trợ Nga khỏi biên giới. Ông tuyên bố, Ukraine sẽ có động thái nếu Belarus không làm như vậy.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Zelensky một lần nữa ám chỉ đến ngành lọc dầu của Belarus mà ông cho rằng có đóng góp vào hoạt động quân sự của Nga. Ông nói rằng từ tháng 1 đến tháng 5, nguồn cung xăng từ Belarus sang Nga đã tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn cung dầu diesel tăng gấp ba lần.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, không nên có bất kỳ quy tắc nào trong việc đối phó với Ukraine, khi mà Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào các thành phố của Nga.

“Trước các cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương vào các thành phố của chúng ta, với cường độ ngày càng tăng và rõ ràng là sẽ tiếp tục gia tăng, đã đến lúc phải công khai tuyên bố rằng không nên có bất kỳ quy tắc nào trong việc đối phó với Ukraine”, ông Medvedev viết trên Max .

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