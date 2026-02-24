Tổng thống Ukraine gửi thông điệp đến Nga khi xung đột bước sang năm thứ 5

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Nga đã không đạt được mục tiêu. Họ không thể làm người dân Ukraine khuất phục. Họ không giành chiến thắng trong cuộc chiến này”, ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 24/2. “Chúng ta đã bảo vệ được Ukraine. Và chúng ta sẽ làm mọi thứ để đạt được hòa bình, để bảo vệ công lý”.

Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ đón tiếp các quan chức cấp cao từ các đồng minh châu Âu, bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, tại Kiev vào cuối ngày hôm nay để tham dự các sự kiện đánh dấu 4 năm ngày xung đột bùng phát.

Hàng trăm nghìn binh sĩ ở cả hai bên đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga - do Mỹ làm trung gian - dường như đã bị đình trệ về vấn đề lãnh thổ.

"Chúng tôi muốn hòa bình. Một nền hòa bình mạnh mẽ, nghiêm túc và lâu dài", ông Zelensky nói trong bài phát biểu của mình.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm, rằng ông đã nói với các nhà đàm phán hòa bình của Ukraine: "Đừng phủ nhận tất cả những năm tháng này, đừng hạ thấp giá trị của các cuộc đấu tranh, lòng dũng cảm, phẩm giá, tất cả những gì Ukraine đã trải qua. Chúng ta không thể, chúng ta không được phép, từ bỏ nó, lãng quên nó, phản bội nó".

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi các quân nhân vì sự tận tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng thống cam kết tăng cường sức mạnh cho lục quân và hải quân bằng kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc xung đột ở Ukraine, và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của tất cả các binh chủng với sự hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ cao của Nga.