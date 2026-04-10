Tổng thống Ukraine đề xuất triển khai căn cứ Mỹ, đáp lại lệnh ngừng bắn

Đề xuất triển khai căn cứ quân sự Mỹ tại Ukraine

Ngày 10/4, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố mong muốn triển khai các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Ông Zelensky được tờ Strana.ua dẫn lời trên kênh Telegram: “Tôi tin rằng nếu có một căn cứ quân sự Mỹ ở Ukraine hoặc một căn cứ chung của Mỹ và châu Âu, chúng tôi sẽ giảm được nhiều rủi ro”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh một sự bảo đảm an ninh đáng tin cậy sẽ là “các hệ thống phòng không thích hợp” với số lượng tên lửa đủ cho chúng.

Trước đó, ngày 3/4, ông Zelensky cho biết Ukraine mong muốn nhận được hệ thống tên lửa phòng không THAAD và các hệ thống phòng không khác mà các quốc gia Trung Đông đang sở hữu.

THAAD được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có tính độc quyền và giá thành cao. Chi phí cho một tổ hợp khoảng 1-2,7 tỷ USD, trong khi mỗi quả tên lửa có giá từ 12-15 triệu USD.

Ngày 27/3, ông Zelensky nói với BBC rằng ông có “cảm giác rất tệ” về những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông có thể tác động đến Ukraine. Theo ông, vì lý do này, nguồn cung vũ khí cho Ukraine có thể bị cắt giảm.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine vừa nhận thêm một lô tên lửa Patriot: “Các đối tác hiện vẫn tiếp tục gửi tên lửa phòng không Patriot. Một lô hàng nữa vừa mới đến,” ông được Hromadske dẫn lời.

Trước đó, ông Zelensky từng phàn nàn về tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot khi nhiều quốc gia tập trung chuyển giao cho Trung Đông do xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Ukraine sẵn sàng ngừng bắn dịp lễ Phục sinh

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh, ông Zelensky tuyên bố Ukraine cũng sẵn sàng hành động tương tự.

Ông viết trên Telegram: “Chúng tôi sẵn sàng cho những bước đi tương tự. Chúng tôi đã đề xuất một lệnh ngừng bắn cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay và sẽ hành động phù hợp. Người dân cần một lễ Phục sinh không có đe dọa”.

Trước đó, ông Putin thông báo lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 16h giờ Moscow (13h00 GMT) ngày 11/4 đến hết nửa đêm ngày 12/4 (21h GMT). Quân đội Nga được chỉ thị ngừng giao tranh trên mọi hướng, nhưng vẫn phải sẵn sàng ngăn chặn các hành động tấn công từ đối phương.

Năm 2025, Nga cũng từng tuyên bố lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài 3 ngày.