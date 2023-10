Tổng thống Ukraine bất ngờ đến Tây Ban Nha gặp các quan chức châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Cộng đồng Chính trị châu Âu là diễn đàn thúc đẩy hợp tác giữa hơn 40 quốc gia được thành lập năm ngoái sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Sự tham dự của ông Zelensky tại sự kiện năm nay không được thông báo trước vì lý do an ninh.

“Mục tiêu chung của chúng tôi là đảm bảo an ninh và ổn định cho ngôi nhà chung châu Âu của chúng ta”, Tổng thống Zelensky viết trên X để thông báo về việc ông đến thành phố Granada của Tây Ban Nha.

“Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác để tăng cường cấu trúc an ninh châu Âu, đặc biệt là an ninh khu vực. Ukraine cũng sẽ đặc biệt chú ý đến khu vực Biển Đen cùng với những nỗ lực chung nhằm tăng cường an ninh lương thực toàn cầu và tự do hàng hải.”

Tổng thống Zelensky cũng nói về việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine khi mùa đông đến gần. Ông cho biết: “Chúng tôi đã đặt nền móng cho các thỏa thuận mới với các đối tác, mong muốn họ phê duyệt và thực hiện.”

Cuộc họp ở Granada năm nay mang đến cho các nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak cơ hội khẳng định lại cam kết của họ với Ukraine sau những bất ổn chính trị ở cả Mỹ và châu Âu.

Cuộc họp đầu tiên của Cộng đồng Chính trị Châu Âu được tổ chức vào tháng 10/2022, trong đó các nhà lãnh đạo chủ yếu thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.