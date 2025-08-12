Tổng thống Trump tuyên bố "giải phóng" thủ đô Washington D.C, sẵn sàng triển khai biện pháp rắn

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông sẽ triển khai 800 lính Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washingto D.C và đặt sở cảnh sát Washington dưới sự kiểm soát của liên bang để chống lại làn sóng mà ông gọi là vô luật pháp, bất chấp số liệu thống kê cho thấy tội phạm bạo lực ở Washington D.C đạt mức thấp nhất trong 30 năm qua.

Hàng trăm sĩ quan và đặc vụ từ các cơ quan liên bang đã tản ra khắp thành phố trong những ngày gần đây.

Tổng thống Trump cho biết ông cũng sẽ điều động quân đội "nếu cần thiết". Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết ông đã chuẩn bị điều động thêm quân đội Vệ binh Quốc gia từ bên ngoài Washington. Ông Trump cho biết Bộ tưởng Tư pháp Bondi sẽ giám sát việc tiếp quản lực lượng cảnh sát.

Trong tuyên bố của mình, ông Trump đã mô tả Washington là địa ngục của tội phạm và bạo lực không được kiểm soát. Muriel Bowser, Thị trưởng Washington D.C., thành viên đảng Dân chủ, đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump, nói rằng thành phố "không chứng kiến sự gia tăng tội phạm" và nhấn mạnh rằng tội phạm bạo lực đã đạt mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ vào năm ngoái.

Theo sở cảnh sát thành phố, tội phạm bạo lực đã giảm 26% trong 7 tháng đầu năm 2025 và tình trạng tội phạm nói chung đã giảm 7%.

Thông báo của ông Trump là nỗ lực mới nhất của ông được cho là nhắm vào các thành phố có cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia California từng được triển khai hồi tháng 6/2025, tại Los Angeles. Ảnh: Getty

Ngày 11/8, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ "giải phóng" Thủ đô Washington. "Tội phạm sẽ biến mất. Tôi sẽ làm cho thủ đô của chúng ta vĩ đại trở lại", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia là một chiến thuật mà tổng thống đã sử dụng ở Los Angeles, nơi ông đã điều động 5.000 quân vào tháng 6 để đối phó với các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông. Các quan chức tiểu bang và địa phương phản đối quyết định này là không cần thiết và mang tính kích động.

Tổng thống có thẩm quyền đối với 2.700 thành viên của Vệ binh Quốc gia D.C., không giống như ở các tiểu bang mà thống đốc thường là người nắm giữ quyền điều động quân đội. Lực lượng Vệ binh đã được điều động đến Washington nhiều lần, bao gồm cả để đối phó với vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã điều Vệ binh Quốc gia đến Washington vào năm 2020 để giúp dập tắt các cuộc biểu tình liên quan đến việc người da màu George Floyd thiệt mạng.

Quân đội Mỹ nói chung bị luật pháp cấm tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực thi pháp luật trong nước.