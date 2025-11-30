Tổng thống Trump tuyên bố bắt đầu hành động tại Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, các cuộc tuần tra liên tiếp sát không phận Venezuela được Mỹ tiến hành trong những ngày gần đây như một phần của hoạt động tăng cường hiện diện và chống ma túy.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tất cả các hãng hàng không xem xét đóng cửa không phận phía trên và xung quanh Venezuela mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của mình ở vùng Caribe, lấy lý do chính là cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Vào tháng 9 và tháng 10, Mỹ đã nhiều lần sử dụng lực lượng vũ trang để phá hủy các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela.

Cuối tháng 9, NBC đưa tin quân đội Mỹ đang nghiên cứu các phương án nhắm vào những kẻ buôn bán ma túy bên trong Venezuela.

Đến đầu tháng 11, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gần kề, đồng thời khẳng định Washington không có kế hoạch gây chiến với Caracas.

Dù báo Mỹ không nói về động thái máy bay quân sự nước này liên tiếp quần thảo sát không phận Venezuela có liên quan gì đến bước đi tiếp theo của Washington nhằm vào Caracas hay không nhưng Tổng thống Donald Trump, khi phát biểu về cuộc chiến chống "ma túy" tại Venezuela, đã cam kết sẽ bắt đầu hành động trên bộ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

"Trong những tuần gần đây, các bạn đã nỗ lực ngăn chặn những kẻ buôn bán ma túy ở Venezuela, mà số lượng rất lớn. Tất nhiên, không còn quá nhiều người nhập cư bằng đường biển nữa, các bạn có thể nhận thấy điều đó...

Chúng tôi đã làm rất nhiều. Chúng tôi gần như đã ngăn chặn được, khoảng 85% số người nhập cư bằng đường biển, các bạn có thể nhận thấy điều đó. Các băng đảng đã hạn chế rất nhiều vận chuyển bằng đường biển, và chúng tôi cũng bắt đầu ngăn chặn họ bằng đường bộ", ông Trump phát biểu trong cuộc gọi với các quân nhân vào Ngày Lễ Tạ ơn (27 tháng 11).

Cùng với tuyên bố của ông Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng Mỹ có mọi thứ cần thiết để tìm và sẽ tiêu diệt mọi "kẻ khủng bố ma túy" đang cố gắng buôn bán ma túy vào lãnh thổ của mình.

"Nếu anh là một tên khủng bố ma túy muốn mang ma túy vào Mỹ, chúng tôi sẽ tìm ra anh, chúng tôi sẽ xử lý anh, và chúng tôi sẽ kết liễu anh, bởi vì chúng tôi có tất cả các quyền trên thế giới.

Chúng tôi có rất nhiều luật sư và rất nhiều nhà phân tích tình báo. Chúng tôi biết chính xác chúng tôi đang nhắm vào ai và tại sao. Nếu anh có liên quan đến hành vi đó, chúng tôi sẽ khiến anh mất mạng", ông Hegseth phát biểu hôm 27 tháng 11 khi trả lời các phóng viên tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominica.

Ông Hegseth đã đến Cộng hòa Dominica để gặp Tổng thống Luis Abinader, Bộ trưởng Quốc phòng Trung tướng Carlos Antonio Fernandez Onofre và các quan chức nội các để thảo luận liên quan đến việc tăng cường mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, theo Lầu Năm Góc.

Sau các cuộc họp, Bộ trưởng Hegseth nói với các phóng viên rằng ông đã có những cuộc thảo luận rất hiệu quả với Tổng thống Abinader và Bộ trưởng Onofre, những người đã khẳng định cam kết của họ trong việc chống lại các băng đảng ma túy trong khu vực.

