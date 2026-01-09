Tổng thống Trump tiết lộ thời gian Mỹ "kiểm soát" Venezuela

Tổng thống Trump tối thứ Tư tuyên bố rằng ông dự kiến Mỹ sẽ điều hành Venezuela và khai thác dầu từ trữ lượng khổng lồ của nước này trong nhiều năm, đồng thời khẳng định chính phủ lâm thời của Venezuela - tất cả đều là những người trung thành với ông Maduro (hiện đang bị giam giữ) - đang "cung cấp tôi mọi thứ cần thiết".

"Chỉ thời gian mới trả lời được", ông nói khi được hỏi chính quyền sẽ duy trì quyền giám sát trực tiếp đối với quốc gia Nam Mỹ này trong bao lâu.

"Chúng ta sẽ tái thiết đất nước này theo một cách rất có lợi nhuận", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn kéo dài gần hai giờ. "Chúng ta sẽ sử dụng dầu mỏ, và chúng ta sẽ lấy dầu mỏ. Chúng ta sẽ làm giảm giá dầu, và chúng ta sẽ cung cấp tiền cho Venezuela, điều mà họ đang rất cần".

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức chính quyền cho biết Mỹ có kế hoạch nắm quyền kiểm soát việc bán dầu của Venezuela vô thời hạn, thuộc kế hoạch 3 giai đoạn mà Ngoại trưởng Marco Rubio đã vạch ra.

Khi được hỏi về khoảng thời gian chính xác, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, ông Trump cho biết còn lâu hơn nữa

Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông Trump đã đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm vụ xả súng chết người của ICE ở Minneapolis, vấn đề nhập cư, cuộc chiến Nga - Ukraine, Greenland và NATO, sức khỏe của ông và kế hoạch cải tạo Nhà Trắng.

Ông Trump cũng không đưa ra cam kết nào về thời điểm tổ chức bầu cử ở Venezuela.

Ông nói rằng ông đã theo dõi quá trình huấn luyện lực lượng cho chiến dịch, đến cả việc tạo ra một bản sao kích thước thật của khu phức hợp tại một cơ sở quân sự ở Kentucky.

Ông Trump nói rằng ông đã bắt đầu kiếm tiền cho Mỹ bằng cách thu mua dầu mỏ đang bị cấm vận, nhắc lại tuyên bố trước đó rằng Mỹ sẽ thu được từ 30 đến 50 triệu thùng dầu thô của Venezuela.

Nhưng ông không đưa ra thời gian cụ thể cho quá trình đó, và ông thừa nhận sẽ mất nhiều năm để hồi sinh ngành dầu mỏ bị bỏ quên của đất nước.

"Việc thu hồi dầu sẽ mất một thời gian," ông nói.

Ông Trump dường như tập trung hơn vào nhiệm vụ thu giữ hơn là chi tiết về cách giải quyết tương lai của Venezuela. Ông từ chối cho biết điều gì có thể thúc đẩy ông đưa quân đội Mỹ vào nước này.

Ông Trump nói rằng ông muốn đến thăm Venezuela trong tương lai.

"Tôi nghĩ đến một lúc nào đó sẽ an toàn," ông nói.