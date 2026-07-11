Tổng thống Trump: Tên lửa sẵn sàng khai hỏa nếu Iran đe dọa lãnh đạo Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu Chính phủ Iran thực hiện kế hoạch ám sát lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“1000 quả tên lửa đã được chuẩn bị để nhắm vào Iran. Hàng ngàn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức, nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa về việc ám sát hoặc âm mưu ám sát tổng thống đương nhiệm của Mỹ”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

“Các mệnh lệnh đã được đưa ra, quân đội Mỹ đã sẵn sàng và có khả năng - trong một năm hoặc hơn - để tấn công tất cả các khu vực của Iran”.

Các quan chức Iran chưa đưa ra bất kỳ lời đe dọa công khai nào đối với tính mạng của ông Trump.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 9/7, rằng Israel đã cảnh báo Mỹ về một âm mưu được cho là của Iran nhằm ám sát ông Trump, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra khi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc vì hai nước nối lại các cuộc tấn công qua lại.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington kỳ vọng Tehran sẽ đưa ra một tuyên bố công khai trong những ngày tới rằng eo biển Hormuz đã mở cửa và các tàu thương mại cố gắng đi qua tuyến đường thủy này sẽ không bị tấn công.

Nếu không đảm bảo được sự an toàn khi lưu thông qua eo biển, thì hai bên sẽ “không bao giờ” tiến tới đàm phán về vũ khí hạt nhân, quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo.