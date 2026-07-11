HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Trump: Tên lửa sẵn sàng khai hỏa nếu Iran đe dọa lãnh đạo Mỹ

MINH HẠNH
|

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu Chính phủ Iran thực hiện kế hoạch ám sát lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“1000 quả tên lửa đã được chuẩn bị để nhắm vào Iran. Hàng ngàn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức, nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa về việc ám sát hoặc âm mưu ám sát tổng thống đương nhiệm của Mỹ”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

“Các mệnh lệnh đã được đưa ra, quân đội Mỹ đã sẵn sàng và có khả năng - trong một năm hoặc hơn - để tấn công tất cả các khu vực của Iran”.

Các quan chức Iran chưa đưa ra bất kỳ lời đe dọa công khai nào đối với tính mạng của ông Trump.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 9/7, rằng Israel đã cảnh báo Mỹ về một âm mưu được cho là của Iran nhằm ám sát ông Trump, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra khi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc vì hai nước nối lại các cuộc tấn công qua lại.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington kỳ vọng Tehran sẽ đưa ra một tuyên bố công khai trong những ngày tới rằng eo biển Hormuz đã mở cửa và các tàu thương mại cố gắng đi qua tuyến đường thủy này sẽ không bị tấn công.

Nếu không đảm bảo được sự an toàn khi lưu thông qua eo biển, thì hai bên sẽ “không bao giờ” tiến tới đàm phán về vũ khí hạt nhân, quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại