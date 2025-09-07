HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tổng thống Trump ra lệnh sẵn sàng bắn hạ máy bay chiến đấu Venezuela

Sao Đỏ |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng máy bay chiến đấu của Venezuela sẽ bị phá hủy nếu chúng gây ra mối đe dọa cho người Mỹ.

- Ảnh 1.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai máy bay chiến đấu của Venezuela bay gần một tàu Hải quân Hoa Kỳ ở vùng biển quốc tế, khi đó khu trục hạm Mỹ không phản ứng với hành động của tiêm kích Venezuela.

Mặc dù vậy, Lầu Năm Góc gọi hành động của Caracas là "rất khiêu khích", nhằm cản trở các hoạt động chống buôn bán ma túy và khủng bố mà Hoa Kỳ đang thực hiện, đồng thời cảnh báo Venezuela không nên có hành động tương tự trong tương lai, bởi hiện tại Tổng thống Trump đã yêu cầu bắn hạ lập tức mối đe dọa.

Sự việc xảy ra sau khi Hải quân Mỹ phá hủy một con tàu chở 11 người Venezuela. Tổng thống Donald Trump cho biết, con tàu này thuộc về một băng đảng ma túy, bị xem là "tổ chức khủng bố" và đang mang theo chất cấm.

Ông Trump cũng đăng tải một video trên mạng xã hội, cho thấy cảnh phương tiện bị phá hủy bởi một cuộc không kích bằng tên lửa hành trình Tomahawk.

- Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Venezuela sẽ bị bắn hạ nếu tiếp tục áp sát tàu chiến Mỹ.

Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch thảo luận về việc thay đổi chế độ ở Venezuela hay tấn công nước này, tuy nhiên sẽ không cho phép hoạt động tội phạm và buôn lậu tiếp tục diễn ra.

Washington đang cân nhắc khả năng tấn công diện rộng vào các băng đảng ma túy ở Venezuela. Nhà Trắng tin rằng bước đi như vậy có thể là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo nhận xét từ nhiều chuyên gia, cuộc tấn công của Hải quân Hoa Kỳ vào tàu Venezuela hôm 2 tháng 9 chỉ là khởi đầu cho nỗ lực lớn hơn nhằm loại bỏ nạn buôn bán ma túy và có khả năng lật đổ ông Maduro khỏi chiếc ghế quyền lực.

