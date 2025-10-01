Tổng thống Trump phát biểu trước hơn 800 tướng lĩnh Mỹ: Điểm đặc biệt tại phút thứ 44

Phút thứ 44 đặc biệt

Tuần trước, Washington đã khiến dư luận xôn xao khi có tin Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập hơn 800 quan chức quân sự cấp cao đến căn cứ ở Virginia để tham dự một cuộc họp không rõ lý do.

Thời điểm triệu tập này đã gây chú ý khi diễn ra đúng lúc tổng thống bắt đầu hành động với một thái độ quyết liệt để đưa quân đội vào các thành phố của Mỹ, với mục tiêu tuyên bố là để giảm tội phạm.

Sáng thứ Ba, hàng trăm chỉ huy quân sự đã có mặt tại Quantico. Một số người đã bay đến từ những nơi xa xôi như Đức, Brussels, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ hầu như ngồi im lặng khi ông Trump có bài phát biểu dài 73 phút.

Ảnh: New York Times

Hội trường chật kín các quan chức mặc đồng phục, ngồi trước sân khấu với một lá cờ Mỹ lớn, một bục phát biểu và các tấm biển ghi: "Sức mạnh. Phục vụ. Nước Mỹ".

Khi Tổng thống Trump phát biểu, một số sĩ quan ngồi im lặng, và căn phòng yên tĩnh hơn nhiều so với đám đông tại các buổi họp thường lệ của Trump. Một sĩ quan hải quân ghi chép, Reuters mô tả.

Ông đã phát biểu về truyền thông, thuế quan và biên giới và giải Nobel Hòa bình mà ông cảm thấy mình xứng đáng.

Những điều này tương tự như những lần ông đã nói tại Nhà Trắng khi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở Arizona, hay tại Lâu đài Windsor ở Anh.

Thay đổi ưu tiên quốc phòng?

Nhưng ở phút thứ 44 của bài phát biểu hôm thứ Ba của tổng thống, đã có một điều khác biệt, theo tờ New York Times.

Tổng thống đã kể lại một cuộc trò chuyện với bộ trưởng quốc phòng: "Tôi đã nói với Pete, chúng ta nên sử dụng một số thành phố nguy hiểm này làm nơi tập huấn cho quân đội của chúng ta".

Tổng thống Trump nói về việc sử dụng quân đội để chống lại "kẻ thù bên trong".

Tổng thống Trump phát biểu trước các tướng lĩnh Mỹ. Ảnh: NYT

Ông Trump cũng nói về việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Chicago và Portland, Oregon, nơi ông cho là tỷ lệ tội phạm ở mức cao. Tuy nhiên, lãnh đạo các tiểu bang đang phản đối việc triển khai quân đội mà không có yêu cầu từ tiểu bang.

Sau đó, ông tiếp tục nói về thiết giáp hạm và máy bay ném bom B-2.

"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên bắt đầu nghĩ về thiết giáp hạm", ông nói. "Nhân tiện, máy bay ném bom B-2 thật đáng kinh ngạc", ông nói tiếp vào một thời điểm khác.

Ông cũng nói từng rất thích xem "Victory at Sea", bộ phim truyền hình đen trắng cũ về Thế chiến II.

Sau khi phát biểu, ông Trump rời đi và dường như không có bất kỳ cuộc gặp riêng nào với các nhà lãnh đạo quân sự có mặt.

Quân đội Mỹ được cho là phi chính trị, trung thành với Hiến pháp và độc lập với bất kỳ đảng phái hay phong trào chính trị nào.

Lầu Năm Góc đã trải qua 8 tháng thay đổi mạnh mẽ kể từ khi ông Trump nhậm chức, bao gồm sa thải, ra lệnh tấn công vào các tàu nghi ngờ buôn ma túy ngoài khơi Venezuela.

Tháng này, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh". Sự thay đổi đó cần sự chấp thuận của Quốc hội.