Tổng thống Trump phát biểu tại LHQ: Chỉ trích đồng minh NATO, than phiền thang máy hỏng

"Quốc gia của các ngài sẽ xuống địa ngục"

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các động thái của các đồng minh nhằm ủng hộ một nhà nước Palestine trong bối cảnh Israel phát động cuộc tấn công mới nhất vào Gaza và kêu gọi các quốc gia châu Âu áp dụng cùng một loạt các biện pháp kinh tế mà ông đang đề xuất chống lại Nga để buộc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Phần lớn bài phát biểu của ông tập trung vào hai trong số những bất bình lớn nhất của ông: nhập cư và biến đổi khí hậu.

Ông Trump đã nêu chiến dịch đàn áp nhập cư của Mỹ như một nghiên cứu điển hình về những gì các nhà lãnh đạo thế giới khác nên làm để hạn chế tình trạng di cư mà ông cho rằng đang làm thay đổi cấu trúc của các quốc gia.

"Quốc gia của các ngài sẽ xuống địa ngục", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ gọi biến đổi khí hậu là một "trò lừa bịp" và kêu gọi quay trở lại việc phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là có thật.

"Nhập cư và những ý tưởng năng lượng tự sát của họ sẽ là cái chết của Tây Âu", ông nói.

Sẵn sàng trừng phạt Nga

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Trump cũng chế giễu các đồng minh NATO vì không ngừng mua dầu của Nga và tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp kinh tế mạnh mẽ đối với Moscow.

Tổng thống Ukraine tại phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

"Trong trường hợp Nga không sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, thì Mỹ đã hoàn toàn sẵn sàng áp đặt một loạt thuế quan rất mạnh mẽ. Nhưng để những mức thuế quan đó có hiệu lực, tất cả các quốc gia châu Âu, tất cả các bạn đang ở đây ngay lúc này, sẽ phải cùng chúng tôi áp dụng chính xác các biện pháp đó", ông nói.

Reuters cho biết Tổng thống Mỹ không nêu chi tiết các biện pháp, nhưng ông đã xem xét một gói bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với các đối tác thương mại với Nga, như Ấn Độ và Trung Quốc. Những khách hàng mua dầu mỏ chính của Nga tại châu Âu là Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phàn nàn thang máy hỏng

Ngoài ram CNBC đưa tin, ông Trump đã phàn nàn rằng Liên Hợp Quốc không ủng hộ những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt xung đột trên toàn thế giới. Ông tự nhận mình là người kiến tạo hòa bình trong một nỗ lực giành giải Nobel Hòa bình.

Ông Trump và bà Melania trên thang cuốn của LHQ. Ảnh: DPA

Ngoài những lời phàn nàn, ông còn bày tỏ sự bất bình cá nhân về cơ sở hạ tầng của Liên Hợp Quốc, nói rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bị mắc kẹt tạm thời vì một thang cuốn của Liên Hợp Quốc bị trục trặc và máy nhắc chữ của ông lúc đầu không hoạt động.

"Đây là hai điều tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc - một thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ hỏng", Trump nói, đồng thời lưu ý rằng Melania Trump suýt ngã khi thang cuốn dừng đột ngột.