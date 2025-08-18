Tổng thống Trump nói Ukraine có thể chấm dứt xung đột "gần như ngay lập tức" nếu thực hiện 2 việc

Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một yêu cầu từ lâu của Nga, và cũng nói rằng sẽ "không thể lấy lại" Crimea.

Thông điệp được Tổng thống Mỹ đưa ra chỉ một ngày trước hội nghị thượng đỉnh cấp cao tại Nhà Trắng vào 18/8, nơi ông dự kiến sẽ tiếp Tổng thống Ukraine và một số nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về các bước tiếp theo trong cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm rưỡi.

Trước cuộc họp này, ông Zelensky đã đăng lên X để cảm ơn Mỹ vì sự ủng hộ, nhưng cũng ám chỉ rằng hòa bình không thể tồn tại trong thời gian ngắn.

"Tôi đã đến Washington, ngày mai tôi sẽ gặp Tổng thống Trump. Ngày mai chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tôi rất biết ơn @POTUS vì lời mời. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ mong muốn mạnh mẽ là chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy", ông Zelensky đăng trên X tối 17/8.

"Ngày mai là một ngày trọng đại tại Nhà Trắng. Chưa bao giờ có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng một lúc như vậy. Tôi rất vinh dự được đón tiếp họ!!!", Tổng thống Trump đã đăng sau thông điệp gửi Zelensky.

Phái đoàn châu Âu bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ tham gia cuộc gặp.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Nhà Trắng cùng ông Zelensky hôm 18/8 lo ngại rằng cuộc gặp này sẽ dẫn đến việc Trump gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Ukraine chấp nhận các điều kiện mà ông Putin đã đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh Alaska tuần trước.

Lãnh đạo các nước châu Âu hy vọng sẽ thu thập thêm thông tin về những gì Nga có thể nhượng bộ như một phần của thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả vai trò của Mỹ trong việc cung cấp các bảo đảm an ninh trong tương lai.

Tại hội nghị thượng đỉnh hôm 15/8 tại Alaska, ông Putin đã yêu cầu Ukraine chuyển giao phần còn lại của Donetsk, một khu vực giàu khoáng sản và nói tiếng Nga, như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Đổi lại, Tổng thống Nga bày tỏ ý định ngừng giao tranh ở tiền tuyến Kherson và Zaporizhzhia, theo Axios.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết mặc dù Kiev sẵn sàng "trao đổi đất đai" để đổi lấy hòa bình, nhưng yêu cầu của Tổng thống Nga Putin về việc nhượng lại toàn bộ khu vực Donetsk - bao gồm cả những phần do Ukraine kiểm soát - là không thể chấp nhận.