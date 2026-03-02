Tổng thống Trump nói lãnh đạo Iran muốn đàm phán

Theo tạp chí The Atlantic , Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lãnh đạo mới của Iran bày tỏ mong muốn đàm phán và ông đã đồng ý tiến hành đối thoại.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết 48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích đang diễn ra do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Không ai có thể tin vào mức độ thành công mà chúng tôi đang đạt được: 48 lãnh đạo đã bị loại bỏ chỉ trong một đòn tấn công. Và chiến dịch đang tiến triển rất nhanh”, ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với CNBC , ông nói thêm: “Chúng tôi đang làm nhiệm vụ không chỉ vì nước Mỹ mà còn vì cả thế giới. Mọi thứ đều đang đi trước kế hoạch. Hiện tại tình hình đang diễn biến theo hướng rất tích cực, rất tích cực".

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi quân đội Mỹ lần đầu tiên công bố thương vong trong cuộc chiến: 3 quân nhân thiệt mạng, 5 người bị thương nặng.

Ông Netanyahu tuyên bố sẽ leo thang không kích Tehran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Tehran trong những ngày tới, khẳng định quân đội Israel hiện vẫn chưa sử dụng “toàn bộ sức mạnh” trong chiến dịch chống lại Iran.

“Tôi đã chỉ thị tiếp tục chiến dịch…Lực lượng của chúng tôi hiện đang đánh vào trung tâm Tehran với hỏa lực mạnh và điều này sẽ còn leo thang trong những ngày tới”, ông Netanyahu nói.

Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, cho biết đất nước ông đang trải qua “những ngày đau thương”.

Một vụ tấn công tên lửa hôm Chủ nhật đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng tại thành phố Beit Shemesh của Israel. Đây được cho là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất tại nước này kể từ khi xung đột bùng phát.

“Hôm qua tại Tel Aviv, và giờ là Beit Shemesh, chúng ta đã mất đi những con người thân yêu. Trái tim tôi hướng về các gia đình và thay mặt toàn thể công dân Israel, tôi chúc những người bị thương sớm bình phục hoàn toàn”, ô ng Netanyahu nói.