Tổng thống Trump nhắc đến Venezuela trong tiểu bang mới của Mỹ

Một mỏ dầu của Venezuela.

Truyền thông Mỹ đưa tin, ông Trump đã đưa ra những bình luận này tại bữa tối thường niên của Câu lạc bộ Alfalfa hôm thứ Bảy, một cuộc gặp gỡ độc quyền của các CEO, chính trị gia và những nhân vật nổi tiếng khác ở Washington.

Đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước câu lạc bộ này, với các thành viên bao gồm CEO của JPMorgan Chase Jamie Dimon, nhà từ thiện David Rubenstein và chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang sắp mãn nhiệm Jerome H. Powell, theo tờ báo.

"Có rất nhiều người trong phòng này tôi ghét. Hầu hết các bạn tôi đều thích", ông Trump nói với khán giả. "Chúng ta sẽ không xâm lược Greenland. Chúng ta sẽ mua nó", tổng thống Mỹ nói thêm.

"Tôi chưa bao giờ có ý định biến Greenland thành tiểu bang thứ 51. Tôi muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51. Greenland sẽ là tiểu bang thứ 52. Venezuela có thể là tiểu bang thứ 53", ông Trump nói đùa.

Ông Trump đã nhiều lần coi việc sáp nhập Greenland là mục tiêu chính sách, lập luận rằng vị trí chiến lược và tài nguyên của hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ.

Ông cũng tuyên bố rằng Đan Mạch quá yếu để bảo vệ hòn đảo này trước mối đe dọa từ Nga hoặc Trung Quốc – một cáo buộc bị Copenhagen, Moscow và Bắc Kinh bác bỏ là không có cơ sở.

Năm ngoái, Tổng thống Trump nói rằng Canada sẽ tốt hơn nếu trở thành tiểu bang thứ 51 "được trân trọng" của Mỹ, và liên tục gọi các thủ tướng Canada là "thống đốc".

Ông lập luận rằng đây là cách duy nhất để giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước. Gần đây hơn, ông Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa theo đuổi quan hệ thương mại thân thiết hơn với Trung Quốc.

Tại Venezuela, Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích quân sự vào đầu tháng 1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông đến New York để đối mặt với các cáo buộc. Kể từ đó, Washington đã yêu cầu "quyền tiếp cận hoàn toàn" đối với ngành dầu mỏ của nước này.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các tuần trước, ông Trump cho biết chính quyền của ông "đang hợp tác rất tốt" với lãnh đạo lâm thời của Venezuela và xác nhận rằng các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ đang tìm kiếm các dự án mới tại nước này.

Những phát biểu của ông Trump trùng hợp với việc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép các công ty "khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán, bán lại, cung cấp, lưu trữ, tiếp thị, mua, giao hàng hoặc vận chuyển dầu có nguồn gốc từ Venezuela, bao gồm cả việc tinh chế loại dầu đó" theo một số điều kiện nhất định.

Vào ngày 28 tháng 1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ký dự luật cải cách Luật Hydrocarbon hữu cơ nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng đang trì trệ của đất nước. Trước đó cùng ngày, bà Rodriguez đã có cuộc điện đàm với ông Trump.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới với khoảng 303 tỷ thùng, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời tổng thống Hugo Chavez.

Washington sau đó đã đáp trả bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.