Tổng thống Trump: Mỹ bước vào 'kỷ nguyên vàng', giàu hơn, mạnh mẽ hơn

Mở đầu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/2 (giờ địa phương) tuyên bố “ nước Mỹ đã trở lại - lớn hơn, tốt hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, đồng thời khẳng định đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vàng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu Thông điệp Liên bang ở Điện Capitol, Washington, ngày 24/2/2026. (Ảnh: Kenny Holston/The New York Times qua AP, ảnh pool)

Phát biểu trước Quốc hội, ông Trump đưa ra đánh giá lạc quan về năm đầu tiên sau khi trở lại Nhà Trắng, nhấn mạnh những gì ông coi là thành tựu của chính quyền trong các lĩnh vực kinh tế và đối ngoại.

Ông nhấn mạnh Mỹ hiện là “quốc gia nóng nhất thế giới ” và cho biết đã bảo đảm các cam kết đầu tư “hơn 18.000 tỷ USD” đổ vào nền kinh tế từ khắp toàn cầu, dù không nêu rõ nguồn số liệu.

Trong nhiệm kỳ hai của ông, kinh tế Mỹ nhìn chung tăng trưởng tích cực sau giai đoạn đầu khó khăn: GDP giảm lần đầu trong ba năm ở quý I/2025, trước khi phục hồi mạnh trong quý II với tốc độ 3,8% và tăng 4,4% trong quý III, rồi chậm lại còn khoảng 1,4% vào quý cuối năm.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông tiếp tục công kích phe Dân chủ. Tổng thống Mỹ cáo buộc các nghị sĩ đối lập phải chịu trách nhiệm về tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao - vấn đề đang gây bức xúc với cử tri. “Chính các vị đã gây ra vấn đề đó”, ông nói, đồng thời quy trách nhiệm chi phí y tế cho Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng (Affordable Care Act) dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Mỹ cũng đề xuất từ năm tới chính phủ sẽ đóng góp tối đa 1.000 USD mỗi năm vào tài khoản hưu trí của những người lao động không có chương trình do doanh nghiệp bảo trợ, nếu họ tự đóng số tiền tương đương hoặc nhiều hơn. Hiện chưa rõ nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch này hoặc tổng chi phí ngân sách.

Về Venezuela, ông cho biết Mỹ đã tiếp nhận hơn 80 triệu thùng dầu từ quốc gia mà ông gọi là “người bạn và đối tác mới”. Con số này cao hơn dự báo ban đầu của chính quyền sau cuộc đột kích quân sự của Mỹ vào thủ đô Caracas tháng trước nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro .

Venezuela hiện sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày và sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Ông Trump cam kết sẽ vực dậy ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

Ở lĩnh vực nhập cư, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington “sẽ luôn cho phép người dân nhập cảnh hợp pháp, những người yêu đất nước ta và làm việc chăm chỉ để duy trì đất nước”.

Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, ông đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế nhập cư với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Ông đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn ngay trong ngày đầu tiên tại nhiệm, sau đó chỉ khôi phục vào tháng 10 với số lượng hạn chế dành cho người da trắng Nam Phi. Chính quyền của ông cũng áp đặt các hạn chế đi lại hoặc nhập cư đối với gần 40 quốc gia trên thế giới, trong đó nhiều nước châu Phi.

Ông Trump cũng gây chú ý khi đùa về khả năng nhiệm kỳ thứ ba. Khi nói về kế hoạch ra mắt trang web thuốc kê đơn Trump RX, ông cho rằng việc này sẽ diễn ra “trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai - lẽ ra phải là nhiệm kỳ thứ ba của tôi, nhưng những điều kỳ lạ vẫn xảy ra”.

Dù Hiến pháp Mỹ theo Tu chính án thứ 22 quy định không ai được bầu làm tổng thống quá hai lần, ông nhiều lần ám chỉ khả năng phục vụ thêm nhiệm kỳ và tiếp tục khẳng định ông đáng lẽ đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông từng nói hồi tháng 10 năm ngoái rằng sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, song việc liên tục nhắc tới khả năng này vẫn khiến các đối thủ chính trị và giới chuyên gia hiến pháp bày tỏ lo ngại.