Tổng thống Trump: Hồ sơ UFO ‘rất thú vị’ sẽ sớm được công bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ giải mật và công bố các hồ sơ liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO) trong tương lai gần, nhấn mạnh rằng một số tài liệu “rất thú vị” đối với công chúng.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ công bố càng nhiều càng tốt trong thời gian tới… một số sẽ rất thú vị với mọi người. Công chúng đã quan tâm đến vấn đề này từ lâu.”

Ông cho biết đã phỏng vấn một số phi công “rất đáng tin cậy” và họ khẳng định đã nhìn thấy những hiện tượng “không thể tin nổi”.

Tháng 2 vừa qua, ông Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Chiến tranh công bố “mọi thông tin” liên quan đến UFO và hiện tượng bay không xác định (UAP). Lầu Năm Góc cho biết đang rà soát và hợp nhất các hồ sơ trước khi công bố, viện dẫn lý do an ninh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định ông sẽ “cùng lúc với công chúng” biết được liệu có bằng chứng về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất hay không.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Barack Obama xuất hiện trong một podcast, nói rằng ông tin có người ngoài hành tinh nhưng phủ nhận việc chính phủ Mỹ che giấu bằng chứng.

Ông Obama nhắc đến Khu vực 51 ở Nevada, nơi lâu nay gắn với nhiều thuyết âm mưu về nghiên cứu bí mật và lưu giữ công nghệ ngoài hành tinh.

Ông Trump sau đó cáo buộc ông Obama đã tiết lộ thông tin mật và cho rằng việc công bố tài liệu nhằm đáp ứng “sự quan tâm to lớn” từ người dân Mỹ.

Giới chức Mỹ đã thu thập báo cáo về UFO và UAP trong nhiều thập kỷ. Hiện Lầu Năm Góc vận hành Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO) để xử lý các trường hợp này.

Tháng 3/2024, Lầu Năm Góc khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ hiện tượng bay không xác định nào là công nghệ ngoài hành tinh, đồng thời cho rằng nhiều trường hợp chỉ là bóng bay thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh hoặc hoạt động thường nhật khác.

Trong báo cáo công bố cuối năm 2024, cơ quan này cho biết đã nhận được 757 báo cáo UAP từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2024, trong đó có 21 trường hợp “cần phân tích thêm” do có “đặc điểm hoặc hành vi bất thường”.