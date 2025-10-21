Tổng thống Trump gây sốc khi muốn có thêm 28 máy bay ném bom B-2 Spirit

Tuyên bố này được đưa ra trong bài phát biểu tại Quốc hội Israel, trong đó ông Trump đề cập đến cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6, theo báo cáo của Future Army .

Tuy nhiên việc khôi phục sản xuất B-2 là điều khó có thể xảy ra. Đây là máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất trong lịch sử, với chi phí 2 tỷ đô la mỗi chiếc. Hơn nữa, nó cực kỳ nhạy cảm với điều kiện vận hành và chi phí bảo trì vô cùng tốn kém.

Ban đầu Washington dự định sản xuất 132 chiếc B-2, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 20 chiếc, được chuyển giao cho Không lực Hoa Kỳ từ năm 1997 đến năm 2000. Việc tiếp tục dây chuyền sản xuất sau 25 năm gián đoạn để chỉ sản xuất 28 máy bay là không có lợi về mặt kinh tế đối với Northrop Grumman.

Ngoài ra kể từ khi B-2 ra mắt, công nghệ tàng hình và phương tiện phát hiện đã có những bước tiến đáng kể. Bản thân B-2 đang dần mất đi sự quan trọng. Thay vào đó, Northrop Grumman đang tích cực phát triển phiên bản kế nhiệm B-21 Raider, chiếc oanh tạc cơ này đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm từ tháng 11 năm 2023.

Việc tái sản xuất oanh tạc cơ B-2 Spirit khi đã có B-21 Raider bị xem là thiếu hợp lý.

Máy bay B-21 thế hệ mới có kích thước gọn gàng, tải trọng bom nhỏ hơn và có lẽ tầm bay cũng ngắn hơn. Để so sánh: B-2 có sải cánh 52 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 170 tấn và tầm bay lên tới 11.000 km với khả năng mang tới 27 tấn bom. Trong khi đó B-21 nhỏ gọn hơn: sải cánh 40 mét, trọng lượng cất cánh 82 tấn, tải trọng 9 tấn.

Ưu điểm chính của B-21 là công nghệ tàng hình tiên tiến. Một yếu tố quan trọng khác là giá thành: khoảng 700 triệu đô la mỗi chiếc, rẻ hơn 70% so với B-2 nếu điều chỉnh theo lạm phát.

Không lực Hoa Kỳ dự kiến sẽ nhận được ít nhất 100 chiếc máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới này, sau đó B-2 sẽ bị loại khỏi biên chế, có thể là vào cuối những năm 2030.

Theo Future Army



