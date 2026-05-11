Tổng thống Trump doạ tấn công 'mọi mục tiêu' ở Iran trong 2 tuần

Kông Anh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ cần 2 tuần là Mỹ có thể tấn công "mọi mục tiêu" ở Iran và nhấn mạnh Tehran đã "bị đánh bại về mặt quân sự".

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Iran được cho là đáp trả đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2.

"Họ bị đánh bại về mặt quân sự. Có lẽ trong thâm tâm họ không biết điều đó. Nhưng tôi nghĩ họ biết. Điều đó không có nghĩa là họ đã hết thời", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đề xuất quân đội Mỹ có thể "tiếp tục hoạt động thêm hai tuần nữa và hoàn thành mọi mục tiêu". "Chúng ta có một số mục tiêu nhất định mà chúng ta muốn nhắm tới và chúng ta đã hoàn thành khoảng 70% trong số đó, nhưng chúng ta vẫn còn những mục tiêu khác mà chúng ta hoàn toàn có thể tấn công được", Tổng thống Mỹ cho hay.

Cùng với đó, ông Trump nhấn mạnh: "Nhưng ngay cả khi chúng ta không làm vậy, thì đó cũng chỉ là những khâu hoàn thiện cuối cùng thôi". Về NATO, ông Trump cho rằng liên minh này "chứng tỏ chỉ là một con hổ giấy. Họ không hề có mặt để giúp đỡ."

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Washington sẽ thu giữ kho uranium làm giàu của Iran “vào thời điểm nào đó”, nhắc lại một trong những yêu cầu chính của ông trong cuộc đàm phán hòa bình .

“Rồi chúng ta sẽ có được thứ đó vào một lúc nào đó, bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Chúng ta đã giám sát nó, anh biết đấy, tôi từng tham gia đơn vị gọi là Lực lượng Không gian… Nếu ai đó đến gần nơi đó, chúng ta sẽ biết. Và chúng ta sẽ cho nổ tung chúng", ông Trump nói.

Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran từ hồi cuối tháng 2 và xem cuộc chiến là cách để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong đề xuất mới nhất, Washington tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Iran phải hứa sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, ngừng mọi hoạt động làm giàu uranium và từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao của mình.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%. Thông thường, uranium ở cấp độ dùng để chế tạo vũ khí cần độ làm giàu từ 90% trở lên.

Dù Iran chưa công bố phản hồi đối với đề nghị mới nhất của Mỹ nhưng nước này vẫn liên tục từ chối giao nộp kho dự trữ uranium hoặc ngừng chương trình hạt nhân dân sự, đồng thời yêu cầu Washington đảm bảo không gây hấn và rút quân khỏi khu vực. Tehran từ lâu phủ nhận kế hoạch chế tạo bom hạt nhân.

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

