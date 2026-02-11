Tổng thống Trump doạ điều thêm hạm đội tới Trung Đông

Phát biểu này được đưa ra trước thềm vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran , dự kiến diễn ra vào tuần tới, sau cuộc tiếp xúc đầu tiên tại Oman hôm thứ Sáu vừa qua (6/2) — cuộc đàm phán đầu tiên kể từ các đợt không kích của Mỹ và Israel hồi năm ngoái.

“ Chúng tôi đã có một hạm đội đang trên đường tới đó, và có thể sẽ có thêm một hạm đội nữa”, ông Trump nói với Axios.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc việc triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông. (Ảnh minh họa)

Ông nhấn mạnh: “ Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn, giống như lần trước”. Ông ám chỉ các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Theo ông Trump, Tehran hiện tỏ ra nghiêm túc hơn trên bàn đàm phán vì không còn nghi ngờ quyết tâm sử dụng vũ lực của ông. Ông cho rằng trước đây giới lãnh đạo Iran đã “đánh giá sai tình hình”.

Bên cạnh một thỏa thuận “rõ ràng và cần thiết” về chương trình hạt nhân, ông Trump cũng muốn đưa vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran vào nội dung đàm phán.

Tuy nhiên, Iran công khai bác bỏ mọi cuộc thương lượng vượt ra ngoài khuôn khổ chương trình hạt nhân và khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhiều lần nhấn mạnh rằng việc làm giàu uranium là vấn đề chủ quyền quốc gia. Theo ông, Iran sẵn sàng làm rõ bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân, nhưng sẽ không chấp nhận yêu cầu “không làm giàu uranium”, kể cả dưới sức ép hay đe dọa chiến tranh.

Tehran cũng loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa, cho rằng đây là năng lực hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Các quan chức Iran cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran sẵn sàng nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị tấn công, nhắc đến sự mất lòng tin sâu sắc sau các cuộc không kích năm ngoái và việc Mỹ ngày càng tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Iran.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington vào 11/2. Dù ông Netanyahu từng bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện, ông Trump bác bỏ thông tin về bất đồng giữa hai bên, khẳng định nhà lãnh đạo Israel “cũng muốn một thỏa thuận” - miễn đó là “thỏa thuận tốt”.