HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Trump đăng bài, đổi tên eo biển Hormuz thành ‘eo biển Trump’

Kông Anh/VTC News |

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội mô tả eo biển Hormuz được đổi tên thành “eo biển Trump”.

Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đăng tải hình ảnh chỉnh sửa tên của eo biển Hormuz thành tên "eo biển Trump". Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, đàm phán Mỹ - Iran đình trệ và tuyến vận tải dầu mỏ qua eo Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dù chưa có động thái chính thức nào nhằm thay đổi tên eo biển Hormuz, nhưng quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận quốc tế và nằm ngoài thẩm quyền của Mỹ. Bài đăng của ông Trump cũng nhấn mạnh cách sử dụng ngôn từ mạnh mẽ và việc xây dựng thương hiệu đặc trưng nhà lãnh đạo Mỹ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

- Ảnh 1.

Hình ảnh do ông Trump đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ông Trump cũng đe dọa Iran trên Truth Social bằng bài đăng kèm theo hình ảnh do AI tạo ra, cho thấy ông Trump cầm súng với các vụ nổ phía sau, cùng dòng chữ: “ Không làm người tử tế nữa”.

Trong những tuần gần đây, căng thẳng có xu hướng leo thang sau khi Iran tuyên bố kiểm soát Hormuz và Mỹ đáp trả bằng lệnh phong toả cảng biển Tehran. Hành động của hai bên làm dấy lên lo ngại trong cả đồng minh và đối thủ về thương mại, an ninh hàng hải, nguy cơ leo thang xung đột.

Cùng ngày, giá dầu toàn cầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022 , tiếp tục lập đỉnh mới so với mức giá 120 USD/thùng vào sáng 30/4.

Axios cũng đưa tin rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ dự kiến sẽ trình bày với ông Trump các kế hoạch cho khả năng hành động quân sự với Iran, dẫn nguồn từ hai người am hiểu vấn đề.

Trước đó, ông Trump được cho là bác bỏ đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz, cho thấy việc phong tỏa hải quân sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận rộng hơn.

Goldman Sachs ước tính rằng lượng dầu xuất khẩu qua “điểm nghẽn” eo biển Hormuz giảm xuống chỉ còn 4% so với mức bình thường, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ và việc phong tỏa của Mỹ tiếp tục siết chặt nguồn cung.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại