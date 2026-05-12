Tổng thống Trump cảnh báo thoả thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trong tình trạng 'nguy kịch'

Mỹ tiếp tục đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (11/5) cho biết, ông sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao với chính quyền Iran hiện tại bất chấp việc ông bác bỏ đề xuất mới nhất mà Tehran gửi tới Mỹ.

"Họ sẽ nhượng bộ thôi... Tôi sẽ tiếp tục đàm phán với họ cho đến khi đạt được thỏa thuận", tổng thống Mỹ nói.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại rằng ông có thể nối lại "Dự án Tự do", đồng thời cho biết việc Hải quân Mỹ dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ "chỉ là một phần nhỏ của dự án". Ông lưu ý việc nối lại dự án có thể sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều".

Tổng thống Mỹ cho biết phản hồi mới nhất của Iran đã có một số nhượng bộ liên quan đến vấn đề hạt nhân, nhưng theo ông, những nhượng bộ đó "vẫn chưa đủ".

Ông cáo buộc Iran đã thay đổi lập trường liên quan đến thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp nhận nguồn uranium làm giàu của nước này.

"Họ đã làm vậy hai ngày trước rồi, nhưng sau đó họ lại đổi ý, vì họ không công bố điều đó trên báo chí", ông Trump nói.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông tuyên bố phản hồi mới nhất của Iran về chấm dứt xung đột là "không thể chấp nhận được".

Theo tổng thống Mỹ, trong các cuộc đàm phán trước đó, Iran từng nói với Washington rằng họ sẽ từ bỏ uranium làm giàu, nhưng phía Mỹ phải trực tiếp đến thu hồi lượng uranium này.

"Họ nói với tôi rằng Mỹ có thể lấy nó, nhưng sẽ phải tự khai thác... Địa điểm đó bị tàn phá nghiêm trọng đến mức chỉ một hoặc hai quốc gia trên thế giới có khả năng khai thác được", ông Trump nói về lượng uranium được cho là đang nằm sâu dưới các cơ sở hạt nhân mà Mỹ từng không kích năm ngoái.

Thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng "nguy kịch"

Tổng thống Mỹ cũng nhận định thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Mỹ và Iran hiện đang ở trong tình trạng "nguy kịch".

Dù khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, ông Trump cho rằng thỏa thuận này "vô cùng yếu kém", đặc biệt trong bối cảnh cả Mỹ và Iran vẫn xảy ra các vụ nổ súng nhằm vào nhau tại eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

"Tôi cho rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết trong tiến trình đàm phán với Iran hiện tồn tại cả phe "ôn hòa" lẫn phe "cứng rắn".

"Bạn có những người ôn hòa và cũng có những người cứng rắn. Và tôi nghĩ những người ôn hòa được tôn trọng hơn. Phe ôn hòa rất muốn đạt được thỏa thuận. Còn phe cứng rắn muốn tiếp tục chiến đấu đến cùng", ông nói.

Mỹ có kế hoạch tốt nhất để chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông có "kế hoạch tốt nhất từ trước đến nay" để chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời chỉ trích phản hồi mới nhất của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Tôi có một kế hoạch và các bạn biết đấy, đó là một kế hoạch rất đơn giản, tôi không hiểu sao các bạn không nói thẳng ra, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân" ông Trump nói.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai quốc gia đều đòi hỏi Iran phải cam kết ngừng theo đuổi chương trình hạt nhân.

"Các bạn biết đấy, trong chiến tranh, bạn phải thay đổi, phải linh hoạt, bạn có nhiều kế hoạch, nhưng bạn phải thực hiện các kế hoạch khác nhau vào những ngày khác nhau", ông Trump nói.

"Tôi có một kế hoạch tuyệt vời, kế hoạch đó là họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông nói thêm.

Iran thay đổi lập trường

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với tiến trình đàm phán, cho rằng phía Iran liên tục thay đổi lập trường dù các bên dường như đã tiến gần đến đồng thuận.

"Tôi đã phải làm việc với họ bốn đến năm lần rồi, họ thay đổi ý kiến liên tục", ông nói.

Tổng thống Mỹ cho biết các bên dường như đã đạt được thỏa thuận, nhưng ngày hôm sau Iran lại gửi một văn bản mà phải mất năm ngày mới đến nơi, trong khi nó chỉ cần 20 phút là có thể hoàn thành.