Tổng thống Trump báo trước với Qatar về cuộc không kích của Israel, lãnh đạo Hamas thoát nạn

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 10/9, tại Doha, Israel đã không kích thủ đô Qatar mà Israel cho là nhằm vào các thủ lĩnh Hamas, khiến 5 người thiệt mạng và gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh "một cuộc tấn công chính xác, sắc bén" nhằm vào các thành viên Hamas.

Hamas cho biết cuộc tấn công của Israel đã thất bại trong việc ám sát nhóm đàm phán của họ, những người đang họp để thảo luận về đề xuất mới nhất của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tuyên bố đất nước ông bảo lưu quyền đáp trả "cuộc tấn công trắng trợn" của Israel, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đã cảnh báo Qatar 10 phút sau khi cuộc không kích bắt đầu.

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội trước đó, ông Trump viết rằng quyết định tấn công là do Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra, chứ không phải của ông. Và khi chính quyền của ông được quân đội Mỹ thông báo về vụ tấn công thì đã quá muộn để ngăn chặn vụ đánh bom.

Ông Trump nói rằng việc đơn phương ném bom Qatar, quốc gia mà ông mô tả là quốc gia có chủ quyền, một đồng minh và bạn bè thân thiết của Washington, không hề thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho rằng động thái của Israel có thể thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với cả Thủ tướng và Quốc vương Qatar để đảm bảo rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ không xảy ra nữa trên lãnh thổ của họ.

Các nhà lãnh đạo toàn cầu đã lên án cuộc tấn công này là sự mở rộng chưa từng có trong cuộc chiến của Israel chống lại Hamas.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên án cuộc không kích là "vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố cuộc không kích là "không thể chấp nhận được bất kể động cơ nào", trong khi Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer cảnh báo về nguy cơ "leo thang căng thẳng hơn nữa trên toàn khu vực".

Trong khi đó, một thượng nghị sĩ cho biết thật đáng kinh ngạc khi Israel, một đồng minh thân thiết lại không thông báo cho Mỹ về kế hoạch tấn công các thủ lĩnh Hamas tại Qatar.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Israel từ lâu đã rất gần gũi, nhưng căng thẳng ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây khi nhiều người trong Quốc hội kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza, ngừng bắn và Hamas thả con tin.

Sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ tại Qatar là một lý do khác khiến nước này kỳ vọng được thông báo về hành động của Israel.