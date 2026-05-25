Tổng thống Serbia Vucic hé lộ khả năng từ chức

Hải Yến
|

Ngày 24/5, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic bất ngờ tuyên bố ông có thể sẽ sớm từ chức.

- Ảnh 1.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Phát biểu được kênh truyền hình N1 dẫn lại, ông Vucic nói: “Có lẽ tôi sẽ sớm từ chức”. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không rút ngắn nhiệm kỳ hay giảm quyền lực trước thời hạn, như cách cựu Tổng thống Boris Tadic từng làm trước đây.

Thông tin này xuất hiện chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố sẵn sàng rời chức nếu có ít nhất 300.000 người dân ủng hộ quyết định đó, nhưng sẽ tiếp tục tại vị nếu hơn 700.000 người phản đối việc ông từ chức.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Pashinyan nhiều lần đối mặt với chỉ trích gay gắt, thậm chí tại một cuộc mít tinh ở Spitak ngày 19/5, ông đã yêu cầu lực lượng an ninh đưa một người cao tuổi ra khỏi sự kiện vì bày tỏ bất mãn với chính sách của ông.

Tuyên bố của ông Vucic được đánh giá là động thái gây chú ý trong bối cảnh chính trị khu vực nhiều biến động, khi các lãnh đạo quốc gia liên tiếp đối diện với áp lực từ dư luận và những thách thức nội bộ.

Theo IZ
