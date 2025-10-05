Tổng thống Putin tuyên bố Nga phát triển vũ khí siêu vượt âm mới

Phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai ngày 2/10, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh khả năng răn đe chiến lược ngày càng được mở rộng của Nga. Ông cho biết Moscow đã triển khai các vũ khí siêu vượt âm như Kinzhal và Avangard, đồng thời khẳng định nhiều hệ thống khác đang trong quá trình phát triển và sẽ sớm đạt kết quả.

"Chúng tôi đã triển khai thêm các loại vũ khí siêu vượt âm là Kinzhal và Avangard - loại vũ khí có tầm bắn liên lục địa. Chúng tôi cũng có thể sở hữu thêm các hệ thống khác. Công việc vẫn đang được tiến hành và sẽ sớm có kết quả", ông nói.

Ảnh minh họa.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga tự tin vào khả năng răn đe hạt nhân và sở hữu nhiều hệ thống chiến thuật hơn Mỹ.

"Mỹ có nhiều tàu ngầm hơn, nhưng số lượng đầu đạn hạt nhân trên những tàu ngầm này gần như tương đương với Nga. Tuy nhiên, Nga lại có nhiều tàu ngầm đa nhiệm, và chúng giữ vai trò rất quan trọng", ông nói thêm.

Theo ông, nếu Washington không muốn gia hạn Hiệp ước New START thì Moscow cũng sẽ có hành động tương tự.

"Nhìn chung, chúng tôi đang làm tốt. Chúng tôi tin tưởng vào lá chắn hạt nhân của mình và biết rõ những việc phải làm trong tương lai", ông lưu ý.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, mức độ hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược của Nga hiện cao hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào khác trên thế giới, đây là kết quả của quá trình làm việc kiên trì và lâu dài.

Ông Putin cũng thừa nhận, việc đối thoại với Mỹ về việc gia hạn New START sẽ không dễ dàng, đồng thời cảnh báo không thể bỏ qua kho vũ khí hạt nhân của các đồng minh NATO như Pháp và Anh trong quá trình đàm phán, nhất là khi Paris đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng ô hạt nhân trên khắp châu Âu.

Tổng thống Putin cũng lưu ý Moscow nắm được thông tin về việc "một số bên" chuẩn bị tiến hành thử nghiệm hạt nhân, và khẳng định nếu điều này xảy ra, Nga sẽ có hành động tương ứng.