Phát biểu trong sự kiện đối thoại thường niên kết hợp với họp báo cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Ukraine đang cạn kiệt lực lượng dự bị chiến lược và tình trạng này sẽ khiến Kiev phải chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Ông Putin cho rằng, nguyên nhân gây ra tổn thất nghiêm trọng của Kiev đối với lực lượng dự bị chiến lược là do hoạt động hiệu quả của quân đội Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ thêm về nỗ lực giành lại một phần Pokrovsk của phía Kiev - mà ông cho là không thành công.

"[Ukraine] đang cố gắng giành lại ít nhất một phần của thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) – nhưng không thành công. Đối phương đang chịu tổn thất nghiêm trọng ở đây và không đạt được kết quả", ông Putin nói trong buổi đối thoại thường niên.

Theo ông Putin, lực lượng Nga đang thiết lập các vùng an ninh ở hướng Sumy và khu vực Kharkov.

"Các vùng an ninh đang được tạo lập: ở hướng Sumy, thành phố Volchansk đã bị chiếm; ở khu vực Kharkov, thành phố Kupyansk đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta vài tuần trước", ông Putin bổ sung.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, chuyên gia quân sự và cựu binh Nga Anatoliy Matviychuk nhận định rằng: Bình luận của Tổng thống Putin về tình hình hiện tại cho thấy vị thế của Ukraine ở các khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk mà họ vẫn kiểm soát đang rất bấp bênh.

"Dimitrov là một cụm đô thị gần Pokrovsk và hiện đã bị bao vây hoàn toàn. Trong trường hợp Dimitrov thất thủ, [quân Nga] sẽ tiến về Kramatorsk. Konstantinovka cũng nằm trong chiến dịch này", ông Matviychuk giải thích.

"Krasny Liman đang bị bao vây một phần – 50% thành phố đã thuộc về Nga… Có sự hoảng loạn trong liên lạc vô tuyến của quân đội Ukraine; họ đang yêu cầu sơ tán".

Ông Matviychuk cho biết, Kramatorsk là "điểm kháng cự tác chiến cuối cùng của quân đội Ukraine ở hướng Donetsk.

Nhìn rộng hơn, lực lượng Ukraine "đang chịu thất bại về chính trị, tài chính, kinh tế và quân sự. Sự hỗ trợ tài chính gần như đã cạn kiệt, nghĩa là đạn dược bị hạn chế, và trang thiết bị không được cung cấp. Họ đang trong tình thế hiểm nghèo", ông Matviychuk kết luận.