Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước diễn ra ngày 25/12, Tổng thống Putin cho rằng thập niên tới sẽ đánh dấu bước đột phá công nghệ lớn nhất trong lịch sử toàn cầu.

Nguyên thủ Nga nhấn mạnh, để theo kịp tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng, đào tạo nguồn nhân lực sẽ là yếu tố then chốt đối với tăng trưởng của đất nước. Ông cũng lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Dưới đây là tổng hợp những phát biểu quan trọng của Tổng thống Vladimir Putin do TASS biên soạn.

Thất nghiệp giảm xuống mức thấp lịch sử

Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Nga đã giảm còn 2.2%, mức mà ông mô tả là “tỷ lệ việc làm rất cao và thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử”.

Theo ông, thất nghiệp trong nhóm thanh niên trên phạm vi cả nước luôn cao hơn đôi chút so với mức trung bình, song hiện nay đã xuất hiện những tín hiệu tích cực.

“Thất nghiệp trong nhóm công dân dưới 34 tuổi cũng đang giảm đều, và đến năm 2024 đã đạt mức 3.8%,” Tổng thống Putin nói.

Bên cạnh đó, ông cho biết kể từ năm 2022, lực lượng lao động của Nga đã tăng thêm 2.6 triệu người, và khẳng định: “Đây là một chỉ số tốt”.

AI tạo ra đột phá chưa từng có

Tổng thống Vladimir Putin nhận định, 10–15 năm tới sẽ chứng kiến một sự chuyển đổi công nghệ khổng lồ, với tốc độ phát triển nhanh chóng AI. Ông nhấn mạnh: “Đây có lẽ sẽ là một bước đột phá công nghệ chưa từng có trong lịch sử thế giới”.

Theo Tổng thống Nga, việc ứng dụng AI còn mang tính đột phá lớn hơn cả cuộc chinh phục không gian trong quá khứ.

“Trí tuệ nhân tạo mang tính cách mạng sâu rộng và toàn diện hơn rất nhiều; đây là công nghệ mà một số người gọi là ‘công nghệ mục đích chung’,” ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng AI đang nhanh chóng lan rộng vào mọi lĩnh vực đời sống và tự động hóa một khối lượng công việc khổng lồ.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng AI sẽ dần thay thế các vị trí lao động đầu vào, bao gồm cả trong lĩnh vực sáng tạo và công việc mang tính trí tuệ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Việc mở rộng ứng dụng AI trong các quy trình sản xuất không chỉ thay thế từng nhiệm vụ riêng lẻ, từ đó thay thế lao động, mà còn tạo ra những công việc mới”.

Theo ông, những công việc mới này đòi hỏi khả năng đặt nhiệm vụ, làm việc với dữ liệu, tư duy như một kỹ sư và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, sinh viên cần được đào tạo để đánh giá một cách phản biện các kết quả do AI tạo ra, đồng thời vẫn phải duy trì nền tảng giáo dục cơ bản vững chắc.

Ông cũng cho rằng khả năng làm việc hiệu quả trong một tập thể đang trở thành lợi thế cạnh tranh của con người trước AI.

Đào tạo nhân lực là nền tảng cho tăng trưởng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, đào tạo nguồn nhân lực vẫn là một trong những vấn đề then chốt nhất đối với sự phát triển của Nga.

“Công tác nhân sự không chỉ mang tính toàn diện mà còn mang ý nghĩa sống còn; thậm chí có thể nói là mang tính nền tảng đối với sự phát triển của đất nước hiện nay,” ông nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Nga, trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, cần tạo điều kiện để người lao động có thể tiếp cận việc đào tạo lại một cách thuận lợi.

“Điều quan trọng là phải đảm bảo người dân có lộ trình chuyển đổi nghề nghiệp rõ ràng, mở ra những cơ hội mới cho việc học tập, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng trong suốt cuộc đời,” ông nói.

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng, ngay cả khi AI phát triển mạnh, lực lượng lao động vẫn sẽ được cần đến trong các lĩnh vực như sản xuất, truyền thông và giáo dục.

Ông nhấn mạnh: người lao động không chỉ là những chức năng đơn thuần, mà “trên hết, họ là con người”. “Trọng tâm trong các mục tiêu phát triển quốc gia của chúng ta chính là cá nhân, gia đình họ, mức sống và chất lượng cuộc sống,” Tổng thống Nga nói.

Cuối cùng, ông Putin cho rằng việc phát triển các chương trình mở rộng năng lực nghề nghiệp sẽ giúp người lao động trở nên hấp dẫn hơn đối với cả nhà tuyển dụng hiện tại lẫn tương lai.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung phát triển các trường đại học đào tạo nhân lực cho những ngành then chốt, gồm năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, xây dựng, văn hóa và y tế.