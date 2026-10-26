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Tổng thống Putin nói nguyên do làn sóng biểu tình ở châu Âu

Hải Yến
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Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các cuộc biểu tình lan rộng ở châu Âu là hậu quả từ chính những sai lầm của EU.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cuộc biểu tình gần đây trên khắp châu Âu là kết quả từ những sai lầm của chính EU, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang vật lộn để quản lý cuộc khủng hoảng di dân.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin, ông Putin chia sẻ: "Người châu Âu đang tự dỡ bỏ các truyền thống của chính họ, do đó họ càng ít có khả năng truyền tải chúng tới những người di dân".

Các cuộc biểu tình rầm rộ đã một lần nữa quét qua châu Âu vào cuối tuần, những người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động trong bối cảnh sự tức giận diện rộng về chi phí sinh hoạt tăng vọt và các chính sách của chính phủ.

Làn sóng bất ổn phần lớn được lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình ở Pháp, bắt đầu vào tháng 9 và sau đó lan sang các quốc gia khác mang sắc thái chống chính phủ rộng lớn hơn.

Ông Putin cho biết, một số nhà lãnh đạo châu Âu không thể chịu trách nhiệm về sự bất ổn, đồng thời nói thêm rằng, thay vì phân tích tình hình và xác định nguyên nhân, họ có xu hướng đổ lỗi cho các quốc gia khác - đầu tiên là Mỹ và bây giờ là Nga.

Tổng thống phát biểu: "Họ đã nhanh chóng bừng tỉnh và quay trở lại với những cáo buộc truyền thống chống lại Nga. Phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy điều này là ngạc nhiên, bởi vì việc tuyên bố rằng chúng tôi đang kích động các cuộc biểu tình rầm rộ ở các thành phố lớn của châu Âu thực sự là quá đà. Điều đó phản ánh sự yếu kém của các nhà lãnh đạo khi không thể giải quyết tình hình".

Ông Putin nhận định châu Âu thiếu các nguồn lực để hòa nhập tất cả người di dân và điều đó đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng.

Pháp vẫn là tâm điểm của các cuộc biểu tình, ít nhất 410.000 người xuống đường trên toàn quốc hôm 24/10, gồm khoảng 110.000 người ở Paris, theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp.

Các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra trên khắp Italy, sau một làn sóng bạo lực vào cuối tuần trước ở các thành phố gồm Rome, Naples và Bologna. Cảnh sát đã triển khai vòi phun nước và hơi cay để giải tán người biểu tình.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn cũng đã được tổ chức tại Brussels (Bỉ) và Lisbon (Bồ Đào Nha) với hàng nghìn người diễu hành chống lại giá thuê nhà tăng vọt và nhà ở không thể chi trả.

Tây Ban Nha cũng đã tham gia vào cuối tuần qua, với một cuộc biểu tình lớn của những người hưu trí được tổ chức tại Madrid. Đêm 23/10, các cuộc biểu tình đã bùng nổ ở trung tâm Barcelona với hơn 100 người bị bắt giữ qua đêm.

Theo RT
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