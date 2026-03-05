Tổng thống Putin nêu lý do có thể chấm dứt cung cấp khí đốt cho EU ngay lập tức

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Ở đây không có động cơ chính trị nào cả. Nhưng nếu chúng ta bị cắt nguồn cung trong một hoặc hai tháng nữa, tốt hơn hết là chúng ta nên dừng lại ngay bây giờ, và chuyển sang các quốc gia là đối tác đáng tin cậy, rồi thiết lập hoạt động kinh doanh ở đó.

Nhưng đó chưa phải là quyết định, chỉ là tôi đang suy nghĩ vu vơ thôi. Tôi chắc chắn sẽ chỉ đạo chính phủ làm việc về vấn đề này với các công ty của chúng ta”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong buổi phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin hôm 4/3.

Ông Putin gợi ý rằng, Moscow có thể chuyển hướng nguồn cung sang "các thị trường mới nổi", xét đến ý định nhiều lần được EU tuyên bố là sẽ loại bỏ hoàn toàn nguồn tài nguyên của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU là kết quả của "các chính sách sai lầm" mà chính quyền khối này theo đuổi trong "nhiều năm".

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga “luôn luôn và vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy” cho tất cả các đối tác của mình, bao gồm cả các quốc gia châu Âu.

Ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng, Moscow sẵn sàng tiếp tục hợp tác theo cách thức này với những đối tác “vốn dĩ cũng đáng tin cậy”.

“Ví dụ, với các nước ở Đông Âu, Slovakia và Hungary. Chúng tôi cung cấp cho họ các nguồn năng lượng, cả dầu mỏ và khí đốt. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.

Và giới lãnh đạo của các nước này sẽ theo đuổi chính sách tương tự như hiện nay, đó là trở nên đáng tin cậy đối với chúng tôi”, Tổng thống giải thích.

Những bình luận trên được Tổng thống Putin đưa ra hôm 4/2, sau khi ông tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tại Điện Kremlin.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Szijjarto tiết lộ rằng, Budapest đã nhận được sự đảm bảo về nguồn cung dầu khí từ Moscow.

Ông cho biết, Nga và Hungary đã nhất trí hợp tác để đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp tài nguyên năng lượng.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng, nếu các tuyến vận tải không khả dụng vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm các giải pháp thay thế. Ví dụ, nếu vận chuyển dầu bằng đường ống tiếp tục gặp khó khăn, chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn vận tải đường biển”, nhà ngoại giao này cho biết trong một video được đăng tải trên Facebook.

Hungary và Slovakia gần đây đã trải qua sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Nga sau khi Ukraine đóng cửa đường ống dẫn dầu Druzhba vào cuối tháng Giêng.

Kiev tuyên bố đường ống này bị hư hại do các cuộc tấn công tầm xa của Nga, điều mà Moscow đã phủ nhận.

Budapest và Bratislava đã cáo buộc Kiev "tống tiền" và cho rằng họ cố tình ngừng cung cấp dầu vì lý do chính trị và đe dọa trả đũa.

Slovakia đã chấm dứt chương trình cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine, trong khi Hungary phủ quyết đề xuất cho vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của EU dành cho Kiev cũng như gói trừng phạt chống Nga mới nhất.