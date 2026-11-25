Những vị khách đặc biệt đã bất ngờ từ chối lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), các đại diện châu Âu hiện chưa sẵn sàng tiến hành tham vấn trực tiếp với Nga tại Moscow về cuộc xung đột Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã gửi lời mời tới một số đại diện châu Âu thông qua các kênh ngoại giao, nhằm thảo luận về giải pháp cho xung đột Ukraine và các thỏa thuận an ninh trong tương lai của châu lục tại Moscow.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels hôm 23/11, người phát ngôn EC Paula Pinho xác nhận đã nhận được thông tin về lời mời của Nga, nhưng không cho biết liệu các đại diện châu Âu có đến Moscow hay không.

“Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được lời mời đó và tiếp tục tập trung vào các cuộc gặp theo hình thức đa phương. Chúng tôi sẵn sàng tham gia theo hướng này”, bà Pinho nói.

Bà nhấn mạnh lập trường của Brussels không thay đổi so với tuần trước: “Một khi có lệnh ngừng bắn, các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh của châu Âu có thể diễn ra”. Theo người phát ngôn EC, những cuộc thảo luận này cần có sự tham gia của các đồng minh NATO và các quốc gia thành viên EU.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow dự định bắt đầu liên lạc với các đại diện châu Âu để xác định liệu họ có sẵn sàng đóng góp vào một thỏa thuận hòa bình hay không.

Ông Peskov cũng đặt câu hỏi liệu “Liên minh các nước sẵn sàng hành động” – nhóm các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev do Pháp và Anh dẫn đầu – thực sự hướng tới hòa bình hay muốn tiếp tục xung đột.

Các chính phủ châu Âu đến nay vẫn đứng ngoài các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, bất chấp việc nhiều nước trong khu vực muốn đảm nhận vai trò ngoại giao lớn hơn trong tiến trình giải quyết xung đột.

Vòng đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Quan chức một số nước châu Âu cũng có mặt để tham gia các cuộc tham vấn riêng, nhưng không trực tiếp tham gia đàm phán ba bên.

Ngày 13/11, các nhà lãnh đạo EU họp tại Dublin và nhất trí về thành phần một nhóm đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết nhóm này sẽ bao gồm đại diện từ các thể chế EU, Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan.

Hôm 19/11, ông Putin tuyên bố Nga không phản đối việc châu Âu tham gia đàm phán, đồng thời cho biết Washington cũng gây sức ép để Moscow chấp nhận sự hiện diện của các đại diện châu Âu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow cần hiểu rõ những gì các nước châu Âu dự định đóng góp trước khi quyết định hình thức đàm phán tiếp theo.

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ông Putin cho biết Nga đã gửi lời mời thông qua các kênh ngoại giao tới một số đại diện châu Âu không được nêu tên, nhằm tạo điều kiện để họ giải thích lập trường.

“Chúng ta cần hiểu châu Âu sẽ đóng góp gì vào các cuộc đàm phán này”, ông Putin nói, đồng thời cho biết Moscow sẽ quyết định thể thức đàm phán tiếp theo với Ukraine sau khi làm rõ vấn đề trên.

Tổng thống Nga thừa nhận việc thảo luận về “an ninh châu Âu mà không có chính châu Âu thì thật kỳ lạ”. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi liệu các chính phủ châu Âu có thực sự mong muốn hòa bình hay không, đồng thời đề cập đến kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc – phương án mà Moscow nhiều lần phản đối.

Trong khi đó, Brussels tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Hôm 23/11, EC đề xuất gói trừng phạt thứ 22, nhắm tới các ngân hàng Nga, nền tảng tiền điện tử và lĩnh vực năng lượng.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tuyên bố Brussels sẽ tiếp tục đề xuất các biện pháp trừng phạt bổ sung cho đến khi Moscow thể hiện điều mà bà mô tả là cam kết thực sự đối với một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Về phía Nga, Moscow cáo buộc các nước phương Tây đang kéo dài xung đột bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Nga cũng cho rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện do các nhà lãnh đạo châu Âu đề xuất sẽ tạo điều kiện để lực lượng Ukraine tập hợp và tái vũ trang.