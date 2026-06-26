Tổng thống Putin: Máy bay Nga vượt trội so với các đối thủ nước ngoài

Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đã thực hiện thành công việc thay thế hoàn toàn nhập khẩu máy bay nhờ áp lực trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thay thế hoàn toàn việc nhập khẩu thiết bị hàng không

"Do nhiều lý do, chủ yếu là áp lực trừng phạt, tình hình đã thay đổi và Nga buộc phải làm vậy nhưng vẫn xoay xở được để thực hiện việc thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu.

Khả năng tự chủ sản xuất toàn bộ dòng máy bay quân sự và dân dụng là một trong những chỉ số quan trọng thể hiện chủ quyền về kỹ thuật, nghiên cứu và công nghiệp của quốc gia”, ông Putin nói.

Cạnh tranh với máy bay phương Tây

“Máy bay Nga đã vượt trội hơn các đối thủ phương Tây ở nhiều khía cạnh. Máy bay nội địa không chỉ cần cạnh tranh mà còn phải cạnh tranh thành công với máy bay nước ngoài về chất lượng, độ tin cậy và đặc tính hiệu suất.

Các máy bay mới của Nga, MC-21, SSJ-100 và Il-114 có trình độ rất tốt”, Tổng thống Putin nói tại buổi họp về ngành hàng không quốc gia.

Phát triển ngành công nghiệp hàng không Nga

“Mọi việc trong lĩnh vực hàng không cần được thực hiện nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn.

Nhiệm vụ của chính phủ, các hãng hàng không và ngành hàng không là tạo điều kiện để tăng khối lượng vận tải hành khách bằng đường hàng không, nâng cao an toàn và sự thoải mái của các chuyến bay.

Cần phải nâng cao năng lực hiện có và tiềm năng công nghệ của ngành hàng không, đồng thời tăng nguồn cung máy bay sản xuất trong nước”, nhà lãnh đạo Nga kết luận.