Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đối mặt với mọi mối đe dọa

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng thử từ bệ phóng Plesetsk ở Tây Bắc nước Nga, tháng 10/2024 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, ông Putin vẫn nhấn mạnh rằng Nga vẫn ưu tiên con đường ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang xấu đi nhanh chóng.

Phát biểu trước thềm cuộc họp Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin ngày 22/9, ông Putin cảnh báo về "nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng của sự leo thang địa chính trị", đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đã nhiều lần đưa ra "những sáng kiến và cảnh báo cụ thể" để điều chỉnh xu hướng nguy hiểm này, song "không nhận được phản hồi rõ ràng" từ phương Tây.

"Không nên có bất kỳ nghi ngờ nào về việc Nga có khả năng đáp trả mọi mối đe dọa, cả hiện hữu lẫn mới xuất hiện. Đó không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng những biện pháp quân sự - kỹ thuật cụ thể", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng viện dẫn quyết định gần đây của Mosow về việc chấm dứt lệnh hoãn đơn phương đối với triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ, coi đây là "bước đi bắt buộc" để đối phó với kế hoạch triển khai tên lửa do Mỹ và các đồng minh phương Tây đưa sang châu Âu cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga không theo đuổi "chủ nghĩa hiếu chiến" hay tìm cách "phô trương sức mạnh quân sự". Theo ông, Moscow "tin tưởng vào sự tin cậy và hiệu quả của lực lượng răn đe chiến lược quốc gia", song không muốn tiếp tục làm gia tăng căng thẳng hay khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Nước Nga, theo Tổng thống Putin, luôn ưu tiên "các phương pháp chính trị và ngoại giao nhằm duy trì hòa bình quốc tế, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, an ninh không thể chia cắt và tôn trọng lợi ích lẫn nhau".

Đáng chú ý, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng thảo luận việc gia hạn Hiệp ước New START ký năm 2010 với Mỹ - văn kiện kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương cuối cùng còn hiệu lực, dự kiến hết hạn vào tháng 2 tới. Hiệp ước này giới hạn mỗi bên không được triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 hệ thống phóng, đồng thời quy định cơ chế thanh sát và trao đổi dữ liệu để bảo đảm tuân thủ.

Theo ông Putin, việc gia hạn New START "có thể đóng góp đáng kể cho việc tạo ra một bầu không khí thuận lợi, hướng tới đối thoại chiến lược thực chất với Mỹ".

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Moscow - phương Tây tiếp tục căng thẳng vì xung đột Ukraine, sự gia tăng hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu và kế hoạch bố trí hệ thống tên lửa mới tại nhiều khu vực nhạy cảm. Điều này cho thấy Nga vừa khẳng định sức mạnh răn đe quân sự, vừa muốn giữ cánh cửa đối thoại mở để tránh kịch bản đối đầu toàn diện.