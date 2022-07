Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây

Những bình luận của Tổng thống Putin đã cho thấy EU đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn khi liên minh này lo ngại việc Nga cắt nguồn cung khí đốt sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế và chính trị ở châu Âu trong mùa đông này.

Phát biểu trước báo giới ở Tehran ngày 19/7, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin cho biết lượng khí tự nhiên Nga được bơm qua đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức sẽ giảm thêm, từ 60 triệu mét khối/ngày xuống còn 30 triệu mét khối/ngày, tức là chỉ bằng 1/5 công suất của nó nếu một turbine không nhanh chóng được thay thế.

Theo Tổng thống Nga, Moscow có thể khởi động đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thành gần đây nhưng chưa đi vào vận hành, song nó chỉ hoạt động với một nửa công suất do phần còn lại được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo kế hoạch của phương Tây khi áp giá trần lên dầu Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ chỉ khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu thêm bất ổn và giá cả tăng cao.

"Chúng tôi nghe được một số ý tưởng điên rồ rằng sẽ hạn chế khối lượng dầu Nga và áp giá trần lên dầu Nga nhưng kết quả sẽ không có gì thay đổi. Đó là sự gia tăng về giá cả. Giá cả sẽ tăng chóng mặt.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, EU đã áp lệnh cấm than đá và hầu hết dầu mỏ Nga, có hiệu lực vào cuối năm nay, nhưng không bao gồm khí đốt bởi EU phụ thuộc vào nguồn năng lượng này để vận hành các nhà máy, sản xuất điện và sưởi ấm.

Tập đoàn khí đốt do nhà nước kiểm soát Gazprom của Nga đã giảm cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 tới Đức khoảng 60% vào tháng trước khi dẫn ra những vấn đề kỹ thuật sau khi một turbine mà công ty Siemens của Đức gửi tới Canada để bảo trì không được trả lại do lệnh trừng phạt. Canada và Đức đã đạt được một thỏa thuận về việc trả lại turbine trên nhưng Tổng thống Putin cho biết Gazprom vẫn chưa nhận được các tài liệu liên quan.

Tổng thống Nga cho biết Gazprom sẽ đưa một turbine nữa đi sửa chữa vào cuối tháng 7 và nếu turbine được đưa tới Canada không được trả lại vào thời điểm đó, lượng khí đốt sẽ tiếp tục bị cắt giảm thêm. Theo ông Putin, một lý do nữa cho việc giảm nguồn cung là do Ukraine đóng cửa một đường ống vận chuyển khí đốt Nga tới phương Tây đi qua khu vực do lực lượng ly khai được Nga ủng hộ kiểm soát./.