Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm tra hơn 300 mẫu khí tài quân sự hiện đại

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp kiểm tra hơn 300 mẫu khí tài quân sự hiện đại, bao gồm các drone phản lực thế hệ mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát triển lãm thiết bị quân sự trong chuyến thăm thao trường Chebarkulsky ở tỉnh Chelyabinsk ngày 2/10.

Nguyên thủ quốc gia Nga đã xem xét các phương tiện chiến đấu không người lái, những mô hình hệ thống không người lái mới nhất, các hệ thống tác chiến điện tử cùng các mẫu thử nghiệm.

Tổng cộng có hơn 300 mẫu vật tân tiến được giới thiệu, gồm các drone tấn công chạy bằng động cơ phản lực Geran-4 và Geran-5.

Tại thao trường Chebarkulsky, giai đoạn cuối của cuộc tập trận chiến lược chỉ huy - tham mưu Center-2026 đang diễn ra, kết hợp với cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu "Interaction-2026" thông qua Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Hơn 6.000 quân nhân từ nhiều quốc gia đang tham gia vào giai đoạn chung kết của các hoạt động diễn tập. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các phái đoàn từ 55 quốc gia đã đến tham dự cuộc tập trận.