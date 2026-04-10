Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngừng bắn

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 16h ngày 11/4 (giờ Moscow, tức 13h GMT) đến hết ngày 12/4/2026 (21h GMT).

Trong thời gian này, quân đội Nga được chỉ thị dừng mọi hoạt động chiến đấu trên tất cả các hướng, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng để đối phó với mọi hành động gây hấn từ phía đối phương.

Thông báo nêu rõ: Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang - Tư lệnh Nhóm quân liên hợp - Đại tướng Valery Gerasimov đã được giao nhiệm vụ ngừng toàn bộ hoạt động chiến đấu trong giai đoạn này. Quân đội Nga phải luôn sẵn sàng đẩy lùi mọi hành động khiêu khích hoặc tấn công từ phía đối phương.

Điện Kremlin cho biết, Nga kỳ vọng Ukraine sẽ noi theo và cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo.

Năm ngoái, Nga cũng từng tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh tại khu vực chiến dịch đặc biệt, nhưng thời gian kéo dài 3 ngày.