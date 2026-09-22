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Tổng thống Nga Putin sẽ đến Trung Quốc dự APEC, không dự hội nghị G20 ở Mỹ?

Minh Hạnh
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Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẽ tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, nhưng nhiều khả năng sẽ không dự hội nghị G20 tại Mỹ dưới sự chủ trì của Tổng thống Donald Trump.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Theo các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin dự định đích thân tham dự hội nghị APEC lần đầu tiên kể từ năm 2017. Tuy nhiên, các nguồn tin này cho biết khả năng ông Putin gặp người đồng cấp Mỹ tại hội nghị G20 vào tháng 12 ở Florida là rất thấp.

Điện Kremlin không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì hội nghị APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 18-19/11. Các quan chức Nga đã đề cập đến khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ giữa lãnh đạo ba cường quốc Nga - Mỹ - Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh này.

Ông Yuri Ushakov - cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin - từng chia sẻ với đài truyền hình nhà nước Nga hồi đầu tháng 9, rằng ông Putin và ông Tập đã thảo luận về ý tưởng này trong các cuộc hội đàm tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan gần đây. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng việc này còn phụ thuộc vào quyết định tham dự APEC của ông Trump.

Tính từ năm 2022 đến nay, Tổng thống Nga Putin đã đến thăm Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Triều Tiên, Việt Nam, các nước thuộc Liên Xô cũ và Mỹ - nơi ông Trump đã tiếp đón ông tại một hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8/2025.

Theo các nguồn tin, giới chức Nga không kỳ vọng sẽ có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, đồng thời họ ngày càng tỏ ra thất vọng về các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Ngoài ra, cũng có khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ bất ngờ xuất hiện vào phút chót tại hội nghị G20.

Tags

vladimir putin

APEC

G20

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