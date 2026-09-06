HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Nga Putin họp ba giờ đồng hồ với đặc phái viên Mỹ về xung đột Ukraine

Minh Hạnh
|

Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của cuộc gặp chưa được tiết lộ.

Hai đặc phái viên Mỹ đến Mátxcơva vào sáng 5/9 để thảo luận về việc giải quyết xung đột tại Ukraine.

Trước khi bước vào phần hội đàm kín, báo chí đã được phép vào phòng họp trong thời gian ngắn. Tham dự cuộc hội đàm còn có Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay đặc phái viên Steve Witkoff (ảnh trái) và đặc phái viên Jared Kushner. (Ảnh: Điện Kremlin)

Trong phần mở đầu, Tổng thống Nga Putin gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Mỹ vì đã tham gia nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài này.

“Mặc dù nhận thức được rằng mình đang đối mặt với tình thế khó khăn, ông Trump vẫn không ngừng nỗ lực giải quyết vấn đề và góp phần dàn xếp cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về mọi khía cạnh của vấn đề. Phía Nga cũng sẵn sàng chia sẻ quan điểm của mình về tình hình hiện tại”, ông Putin phát biểu.

Tổng thống Nga tái khẳng định cam kết của Mátxcơva về việc ngừng tấn công Kiev trong khoảng thời gian ba ngày, bắt đầu từ nửa đêm 5/9. Việc tạm dừng này nhằm tạo điều kiện để các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump di chuyển an toàn tới thủ đô Ukraine.

"Tôi muốn lưu ý rằng phía Ukraine cũng đã giảm đáng kể các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Mátxcơva. Chính quyền Ukraine đã công bố lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn rộng hơn kéo dài ba ngày, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đạt được thỏa thuận với họ về vấn đề này”, ông Putin nói.

- Ảnh 3.

Toàn cảnh cuộc gặp. (Ảnh: Điện Kremlin)

- Ảnh 4.

Tổng thống Nga Putin phát biểu. (Ảnh: Điện Kremlin)

Tại cuộc gặp, đặc phái viên Witkoff thay mặt gia đình cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman - người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022 và được trả tự do vào tháng trước vì lý do "nhân đạo", chuyển lời cảm ơn tới ông Putin. "Họ nên cảm ơn Tổng thống Trump. Chính ông ấy đã đưa ra lời đề nghị đó”, ông Putin đáp lời.

Sau cuộc hội đàm, đoàn xe chở ông Witkoff và ông Kushner đã di chuyển thẳng tới sân bay Vnukovo ở phía tây nam thủ đô nước Nga. Giám đốc RDIF - ông Dmitriev đã đích thân tiễn các đặc phái viên Mỹ, chia sẻ hình ảnh từ sân bay lên mạng xã hội và mô tả chuyến đi của họ là một "chuyến thăm kiến tạo hòa bình quan trọng".

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Đặc phái viên Witkoff phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Điện Kremlin)

Phát biểu với báo giới ngay sau khi hai ông Witkoff và ông Kushner rời Điện Kremlin, Trợ lý tổng thống Nga Ushakov cho biết, cuộc gặp diễn ra một cách "thực chất, mang tính xây dựng, đồng thời thể hiện sự thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao". Trong quá trình thảo luận, phía Nga bày tỏ "niềm tin rằng các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn thành”, đồng thời tái khẳng định "sự cần thiết phải giải quyết mọi nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", ông Ushakov nói.

Vị trợ lý này cũng cho biết, nội dung đàm phán không chỉ giới hạn ở cuộc khủng hoảng Ukraine, mà hai bên còn thảo luận chi tiết về "các vấn đề kinh tế cũng như những dự án lớn, cùng có lợi giữa Nga và Mỹ".

Trước chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đặc phái viên được giao nhiệm vụ mang "đề xuất chấm dứt xung đột” tới Mátxcơva và Kiev. Sau chuyến thăm Nga, ông Witkoff và ông Kushner sẽ lên đường tới thủ đô Ukraine.

Tags

vladimir putin

Steve

Jared Kushner

Donald Trump

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại