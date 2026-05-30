HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Nga Putin cảnh báo các lực lượng có ý đồ tấn công vùng Kaliningrad

Minh Hạnh
|

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga có đủ những phương tiện cần thiết để loại bỏ bất kỳ lực lượng nào âm mưu tấn công vùng Kaliningrad của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra hôm 29/5 để trả lời câu hỏi về những phát ngôn của Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys hồi đầu tháng này, trong đó ông nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chứng minh cho Mátxcơva thấy họ có khả năng tiến vào Kaliningrad.

“Nga có tất cả những phương tiện cần thiết để loại bỏ bất kỳ lực lượng nào cố gắng tấn công các căn cứ trên lãnh thổ Nga”, ông Putin nói.

Khi trả lời câu hỏi về các báo cáo tình báo của Nga cáo buộc Ukraine đã điều những người điều khiển máy bay không người lái đến Latvia, ông Putin nhắc lại rằng, bất kỳ địa điểm nào gây ra mối đe dọa đối với Nga đều được Mátxcơva coi là mục tiêu hợp pháp.

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn mới vào Ukraine.

“Chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới. Các cơ quan của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và đã sẵn sàng. Không quân và các lực lượng phòng không khác sẽ làm việc 24/7, như thường lệ”.

Trước đó hồi đầu tuần, Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu ở Kiev, và cảnh báo người nước ngoài nên rời đi.

Nga cho biết hành động này là để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi tuần trước vào một ký túc xá ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk. Ukraine phủ nhận việc thực hiện vụ tấn công này.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại